Medyadaki cinsiyetçi dile karşı karar mekanizmalarında daha çok kadın şart

İSTANBU, (DHA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu, 'Medyada Cinsiyet Eşitsizliği' başlıklı bir toplantı düzenledi. Medyadaki cinsiyetçi dilin haber başlıkları üzerinden tartışıldığı toplantıda, kadınların karar mekanizmalarında daha çok yer alması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı ve Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş’ın moderatörlüğünde İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde gerçekleşen buluşmaya, BİLGİ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Tunç, TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, Gazeteci-Yazar Seda Kaya Güler, Hürriyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Mesude Erşan ve BirGün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu katıldı.

Toplantıda, TGC’nin daha önce yayımladığı 'Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu'ndaki örneklerden yola çıkılarak, kadına yönelik şiddet haberlerinden magazin haberlerinemedyada kullanılan cinsiyetçi dil tartışıldı. Katılımcılar, kadına yönelik şiddetin haberlerde kullanılan dil aracılığıyla yumuşatıldığınıve kadınlara dair önyargıların pekiştirildiği bir dil kullanıldığını vurguladılar. Medyadaki karar mekanizmalarında erkeklerin söz sahibi olduğunu ifade eden kadınlar, medyadaki cinsiyetçi kalıpların yıkılması için, karar mekanizmasında daha çok kadının yer alması gerektiği görüşünde birleştiler.