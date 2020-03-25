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Medyatik kumruya özel düzenek! Korumak için monte ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

İzmir'de 2 yıl önce bir trafik ışığının tepesine yuva yapan kumru, bir vatandaş tarafından konulan şemsiyeyle kışın yağmurdan, yazın da güneşten korunuyordu. Şemsiyenin eskimesi üzerine Erol Yörük, medyatik kumru için yaptığı düzeneği yeniledi.

Ödemiş'in en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'ndeki trafik ışığı direğine 2018 yılının bahar ayında bir kumru yuva yaptı. Demirdere Mahallesi'nden, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını izlemek için gelen Erol Yörük, sıcak havada fark ettiği kumru için aldığı şemsiyeyi direğe monte etti. Sosyal medyada da pek çok kullanıcının görüntülerini paylaştığı kumru 'medyatik kumru' olarak anılmaya başladı. Kış aylarında da kumruyu yağmurdan koruyan şemsiye eskimesi üzerine esnaf tarafından alınan yenisiyle değiştirildi. Yeni şemsiyeyi Ödemiş Belediyesi ekibi kumru yuvasının üzerine monte etti.
Veteriner hekim Hakan Erdoğan, 'medyatik kumru' olarak bilinen hayvanı güneşten ve yağmurdan koruması için daha önce konulan şemsiyenin yenilenip, monte edildiğini belirtip, toplumda böyle duyarlı davranışların artmasını diledi. (DHA)

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izmir Ödemiş

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