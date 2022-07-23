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Meedo ile barıştığı konuşuluyordu... Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı!

23.07.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı ile Bodrum'daki bir mekanda görüntülenen Şeyma Subaşı'nın bir süredir Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddia ediliyordu. Şeyma Subaşı konu hakkında bir açıklama yapmazken teknede öpüşme anlarını paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızının annesi Şeyma Subaşı sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Son dönemde eski eşiyle bir mekanda kavga ettiği haberleriyle gündeme gelen Subaşı hakkındaki bu iddialar Acun Ilıcalı tarafından yalanlanmıştı.

Aşk hayatıyla merak konusu olan Subaşı'nın şu sıralar ise Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı konuşuluyor.

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Bu konuda bir yorumda bulunmayan Subaşı tekne tatiline devam ediyor. Her anını paylaşan Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa anlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

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Subaşı'nın bu anlarını gören kimi takipçiler öpüştüğü kişiyi Meedo'ya benzetirken kimi ise benzetmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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