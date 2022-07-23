Meedo ile barıştığı konuşuluyordu... Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızının annesi Şeyma Subaşı sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Son dönemde eski eşiyle bir mekanda kavga ettiği haberleriyle gündeme gelen Subaşı hakkındaki bu iddialar Acun Ilıcalı tarafından yalanlanmıştı.

Aşk hayatıyla merak konusu olan Subaşı'nın şu sıralar ise Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı konuşuluyor.

Bu konuda bir yorumda bulunmayan Subaşı tekne tatiline devam ediyor. Her anını paylaşan Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa anlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Subaşı'nın bu anlarını gören kimi takipçiler öpüştüğü kişiyi Meedo'ya benzetirken kimi ise benzetmedi.





