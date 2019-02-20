Mega deprem için tarih verildi: Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Dünya genelinde depremlerin birçoğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede meydana geliyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olan Türkiye de aktif deprem kuşağı içerisinde bulunuyor.

Kendisini deprem tahmincisi olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, bir dizi deprem tahminini geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı.

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemişti. Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı.

Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti. Tahmininden son derece emin olduğunu söyleyen Hoogerbeets bu defa mega deprem için net tarihi verdi.

Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürdü. Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi.