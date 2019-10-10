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Mega kentin altını üstüne getiren maganda çift yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

İstanbul trafiğinde motosiklete sırtüstü yatıp ayaklarıyla da gidonu kontrol eden, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda çift, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

İstanbul trafiğinde motosiklete sırtüstü yatıp ayaklarıyla da gidonu kontrol eden, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda çift, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara 2 bin 474 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul E-5 Karayolu’nda trafikte giden motosiklet sürücüsü ayaklarıyla gidonun üzerine koyarak trafiği tehlikeye düşürmüş, araçların arasında makas atmıştı.
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, sürücülerin 34 BGF 895 plakalı motosiklet sürücüsü Aslı İlayda Ç. ile 81 EG 195 plakalı araç sürücüsü Akın K.’yı tespit etti.
Ehliyetlerine el konularak para cezası kesildi
Adresleri belirlenen sürücüleri yakalanarak gözaltına alındıktan sonra şubeye götürüldü. Sürücülere burada ayrı ayrı, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek” maddesinden bin 2 lira, “motosiklet sürücülerinin yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları” maddesinden de 235 lira olmak üzere toplamda 2 bin 474 lira idari para cezası kesti.
2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar
Ayrıca sürücülerin ehliyetleri, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilerek sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler A.i.Ç. ve A.K., “ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezlerine teslim edildi.

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