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"Mega kentlerin fotoğrafçısı" Michael Wolf hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

"Mega kentlerin fotoğrafçısı" Michael Wolf hayatını kaybetti

HONG KONG (AA) - Mega kentleri, dev gökdelenleri ve toplu konutları fotoğraflayan Alman fotoğrafçı Michael Wolf, Hong Kong'da yaşamını yitirdi.

Wolf'un (64) fotoğraflarını sergileyen Blue Lotus Galerisi'nin Direktörü Sarah Greene, ünlü fotoğrafçının dün gece Hong Kong'daki evinde hayata veda ettiğini açıkladı.

Tokyo, Paris ve Chicago'da çalışan Wolf'un eserlerinde 1994'te yerleştiği Hong Kong'un önemli yeri olduğunu belirten Green, "Hong Kong onun ilham perisiydi. 'Yoğunluğun Mimarisi' eserinde optik bir uzaklaştırmayla baktığı arı kovanı görünümüyle, yakın plana aldığı kentin kılcal damarları gibi olan arka sokaklarıyla daima ona ilham kaynağı oldu." dedi.

Wolf'un ölüm sebebine ilişkin bilgi vermeyen Green, "O dünyayı kimsenin görmediği gibi gören hassas bir gözlemciydi." ifadesini kullandı.

Wolf, 1954'te Almanya'nın Münih kentinde doğdu. ABD ve Kanada'da büyüyen Wolf, fotoğrafçılık öğrenimi almak üzere Almanya'ya döndü. Sanatçı yaşamının büyük bölümünü Asya'da geçirdi.

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Fotoğrafçı megan kent Michael Wolf

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