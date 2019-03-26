HABER

"Mega projeler olmazsa ilerleme olmaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: - "Şehirleri geliştirecek ve kalkındıracak olan günlük işlerin yürütülmesiyle ilgili hizmetler değildir büyük projelerdir, mega projelerdir. Mega projeler olmazsa ilerleme olmaz"

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Şehirleri geliştirecek ve kalkındıracak olan günlük işlerin yürütülmesiyle ilgili hizmetler değildir büyük projelerdir, mega projelerdir. Mega projeler olmazsa ilerleme olmaz" dedi.

Canikli, partisince Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Eğribel Tüneli'yle ilgili spekülasyon yapıldığını söyledi.

Tünel inşaatında 2 yılda delme işleminin tamamlandığını belirten Canikli, "Bazı arkadaşlarımız bunu eleştiriyorlar, efendim 'geç kaldınız, şunu yaptınız'. Ya mübarek adam, bakkaldan peynir ekmek mi satın alıyorsunuz Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.

Canikli, 3 kilometrelik Bolu Tüneli'nin 17 yılda tamamlandığına dikkati çekerek, "Onun neredeyse 4 katı uzunluğunda Eğribel Tüneli, 2 yılda delme işlemi bitmiş. Esas sorun zaten delme işleminde, esas yük delme işleminde, tamamlanmış durumda, şu anda bitti. Geriye elektrik, asfalt bunlar yapılacak. Onların da ihalesi şu anda inşallah çalışmalar son aşamada, yakın zamanda ihalesi yapılacak ve hedeflediğimiz tarihte Eğribel Tüneli ve diğer bağlantılarıyla beraber hayata geçecek." diye konuştu.

- "Hizmeti biz böyle anladık, böyle öğrendik"

Şehirlerin gelişiminde büyük projelerin önemine işaret eden Canikli, şöyle konuştu:

"Şehirleri geliştirecek ve kalkındıracak olan günlük işlerin yürütülmesiyle ilgili hizmetler değildir büyük projelerdir, mega projelerdir. Mega projeler olmazsa ilerleme olmaz. O büyük yatırımların, mega projelerin getirilmesindeki zorluktan bahsediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan hizmeti biz böyle anladık, böyle öğrendik ve bugüne kadar da uyguladık Türkiye'nin her yerinde. Bu bahsettiğimiz büyük projelerin tamamlanması, yenilerinin alınması için AK kadroların dışında diğer kadroların, diğer siyasi partilerin getirip getiremeyeceği en azından soru işareti. Hani getiremezler deyip kestirip atmak istemiyorum, öyle bir şey haksızlık olur ama en azından soru işareti. Fakat bizim bunları bugüne kadar getirdiğimiz, tamamladığımız, devam ettirdiğimiz konusunda en ufak bir tereddüt yok, hepsi ortada çünkü."

PARTNERTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldıTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldı
CHP'li Altay: Trump'ın kararının hiçbir hukuki dayanağı yokCHP'li Altay: Trump'ın kararının hiçbir hukuki dayanağı yok
HDP'li Buldan: Kendi yaşamına son vermeyi doğru bulmuyoruzHDP'li Buldan: Kendi yaşamına son vermeyi doğru bulmuyoruz
Anahtar Kelimeler:
Eğribel Tüneli giresun Nurettin Canikli şebinkarahisar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

O kız büyüdü! Instagram'ı sallayan poz

O kız büyüdü! Instagram'ı sallayan poz

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.