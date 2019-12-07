"Mega yangın" Sydney'i tehdit ediyor

"Mega yangın" ismi verilen felaketin hat genişliği 60 kilometreye ulaştı.Avustralya'nın doğusundaki New South Wales eyaletinde 100'den fazla noktada devam eden orman yangınları ülkenin en büyük kenti Sydney'in de aralarında bulunduğu birçok yerleşimi tehdit ediyor.

Yerel İtfaiye hizmetleri (RSF) şu ana kadar 350 bin hektardan büyük bir alanın kül olduğunu ve Syndey yakınlarındaki Gosper Dağı'ndaki alevlerin hat genişliğinin 60 kilometreye ulaştığını açıkladı.

"Mega yangın" olarak isimlendirilen felakette, Sydney kent merkezine 75 kilometre kadar yaklaşan alevlerden yayılan dumanlar aynı zamanda atmosferi kirleterek halk sağlığını tehdit ediyor.

RSF yetkilileri yangınların tamamen söndürülmesinin haftalar süreceğini ve bunun da ancak güçlü yağışlar ile sağlanabileceğini belirtti.

Yetkililer, bu sezon meydana gelen yangınlarda altı kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam 2 milyon hektardan büyük bir alanın kül olduğunu açıklarken, eyalette 680 evin yerle bir olduğu bilgisini verdi.