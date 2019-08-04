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Mega yat "Flying Fox" Muğla'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesi açıklarında demirleyen yat, vatandaşlar ve yabancı turistlerin ilgisini çekti

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında demirleyen ve dünyanın en büyük 20 yatı arasında gösterilen "Flying Fox", ilgi odağı oldu.

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki "Flying Fox", Göcek Mahallesi açıklarına demirledi.

Mega yat, ada ve koylara yapılan tekne turlarına katılan vatandaşlar ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Biri ana süit 11 kabinde aynı anda 22 misafir ağırlanabilen yatta, havuz, jakuzi, SPA ve spor salonu yer alıyor.

Yatçılıkla ilgili yayınlarda uzunluk sıralamasına göre dünyanın en büyük 20 yatı arasında 14'üncü sırada gösterilen "Flying Fox"ta iki helikopter pisti de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye "Flying Fox" Göcek Muğla yat turizmi

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