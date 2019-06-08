Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirleyen "Vava 2" isimli mega yata 350 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Üzerinde helikopter bulunan Cayman Adaları bayraklı 97 metre uzunluğundaki dev yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Yata, gıda ve yakıt ikmali yapıldı. Yata, İzmir Aliağa'dan 12 tankerle getirilen 350 bin litre yakıt konulduğu belirtildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yatın İstanköy (Kos) Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.

Helikopter pisti ve yüzme havuzu bulunan "Vava 2"nin 11 lüks kabininde aynı anda 22 misafir ağırlanabiliyor. Altı güverteye sahip yatta jakuzi, spa ve spor salonu da yer alıyor.

