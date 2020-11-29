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Megafonla halkı uyarıyorlar

29.11.2020 10:46 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler her alanda tam kadro Covid-19 tedbirlerinin uygulanması için denetim ve uyarılarını gün boyu yaparak salgının yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler her alanda tam kadro Covid-19 tedbirlerinin uygulanması için denetim ve uyarılarını gün boyu yaparak salgının yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Yaya devriyelerin kalabalık olan cadde ve sokakların yanı sıra par pazaryerleri, alışveriş merkezleri ve dinlenme alanlarındaki vatandaşları megafonlarla yaptıkları uyarılar ise dikkat çekiyor.
Halkın yoğun olduğu noktalar ve toplu taşıma araçlarında yaptıkları GBT sorgulamalarıyla suç ve suç unsurlarına göz açtırmayan Ayvalık polisi, bir yandan da karantina altında olması gereken korona virüs testleri pozitif olan vatandaşları kontrol ediyor.
Polis araçlarının yanı sıra yaya devriyelerinin megafonlarla yaptıkları anonslarda, Balıkesir genelinde Covid-19 vakalarının olağanüstü arttığı vurgulanırken, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının yanı sıra kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerektiğine ilişkin uyarılarda bulunuluyor.
Vatandaşlar polisin yaptığı uyarılar konusunda son derece haklı olduğunu belirtirken, korona virüs pandemisine karşı alınan önlemler hakkında herkesin kurallara harfiyen uyması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydediyorlar.
Ayvalık polisi cadde ve sokaklarda pandemi uygulamaları ile megafonlarla uyarılarla kalmayıp, maskesi olmayan ya da maskeleri eskiyen vatandaşlara yeni maskeler dağıtmayı da ihmal etmiyor.

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