Megakent İstanbul'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü...

İstanbul'da sabah saatleriyle birlikte etkili olmaya başlayan sağanak yağış sonrası birçok noktada yollar adeta göle döndü. MGM'nin yaptığı uyarılara aldırış etmeyen bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

KARTAL VE PENDİK'TE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu.

Uyarıların ardından İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Kartal ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu.

Kartal ve Pendik’te bulunan bazı caddeler göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır