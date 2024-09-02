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  4. Megakent İstanbul'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü...

Megakent İstanbul'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü...

02.09.2024 13:59
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yağış uyarısı sonrası Megakent İstanbul'un özellikle Anadolu yakasındaki birçok bölgesinde sağanak etkili oldu. Kartal ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada etkili olan yağışlardan sonra bazı caddeler göle dönerken, sürücüler ise araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da sabah saatleriyle birlikte etkili olmaya başlayan sağanak yağış sonrası birçok noktada yollar adeta göle döndü. MGM'nin yaptığı uyarılara aldırış etmeyen bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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KARTAL VE PENDİK'TE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu.

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Uyarıların ardından İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Kartal ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu.

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Kartal ve Pendik’te bulunan bazı caddeler göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kartal Pendik mgm sağanak yağış
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