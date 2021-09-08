Megan Barton Hanson, canlı yayında kalça botoksu yaptırdı

Love Island’ın eski yarışmacılarından Megan Barton Hanson, elde ettiği şöhretle birlikte birçok işe girişti. Marka iş birlikleri dışında kendi tasarladığı cinsel ilişki ürünlerinin satışını yapmakta. Geçtiğimiz aylarda sansasyonel sosyal platform OnlyFans’a üye olan Megan Barton Hanson, çok kısa sürede platformdan milyonlar kazandı.

Sık sık cildine estetik operasyon yaptıran televizyon yıldızı bu sefer işi biraz daha ileriye götürdü. Megan Barton Hanson, kalçasına botoks yaptırdığı anları Instagram hesabından canlı olarak yayınlandı.

Geçirdiği estetik ameliyatları konusunda her zaman açık ve dürüst davranan yıldız, estetik işlemlere ve ameliyata olan aşkını sık sık içtenlikle dile getiriyor.

İLK ESTETİĞİNİ 17 YAŞINDA YAPTIRDI

Megan Barton Hanson videoya şu açıklamayla paylaştı: "Botox'un sadece kırışıklıklar için olmadığı ortaya çıktı! Birazcık kaldırmaya da yardımcı oluyor."

Ergenlik yıllarında lisede arkadaşları dalga geçtiği için ilk kez 17 yaşında kulaklarını küçülten televizyon yıldızı, şimdiye kadar farklı operasyonlar için defalarca bıçak altına yattı.



