Megan Barton Hanson elbisesini her açıdan göstermek istedi

2018'de Love Island programıyla şöhreti yakalamadan önce, bir gece kulübünde striptizci olarak çalışan Megan Barton Hanson sık sık paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Şu sıralar 2 milyona yakın takipçisiyle birbirinden cesur fotoğraflar paylaşmanın yanı sıra yetişkin içeriklerin üretildiği OnlyFans’dan da servet kazanıyor.

Megan Barton Hanson geçtiğimiz gün de siyah seksi elbisesiyle dikkat çekti. Bir sandalye üstünde pozlar veren Hanson'ın kalçasına kadar olan yırtmacı ve elbisesinin transparan detayları dikkat çekti.

Pozlarıyla olay olan ünlü isim paylaşımına ise "Daha rahat bir şeye geç" notunu düştü.



