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Megan Barton-Hanson küvet pozuyla olay oldu! Yorum yağdı

29.11.2020 10:27 | Son Güncelleme:
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Megan Barton-Hanson küvet pozuyla olay oldu! Yorum yağdı

Love Island programıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Megan Barton-Hanson küvet pozuyla sosyal medyayı salladı.

Love Island (Aşk Adası) programının eski yıldızlarından Megan Barton Hanson adından söz ettirmeye devam ediyor. Megan Barton-Hanson kısa süre önce kullanıcılarına eratik içerikler satan site olan OnlyFans'ta hesap açmış ve orada çıplak fotoğraflarını paylaşarak para kazanmasıyla dikkat çekmişti.

Hanson OnlyFans için çekim yapmayı çok sevdiğini söyleyerek oradan gelen paraya da ihtiyacı olmadığını, zevk için soyunduğunu itiraf etmişti.

Ekran Alıntısı

Güzel isim yine yerinde durmadı ve küvetteki bir pozunu paylaştı.

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Küvette keyif yapan Megan Barton Hanson fotoğrafa "Burada kiminle olmak istediğinizi etiketleyin" notunu düştü. Ancak takipçilerin çoğu buna yanıt olarak "Banyoyu paylaşmak istemiyorum ama seninle biraz şarap paylaşmak istiyorum" dedi.


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