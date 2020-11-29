Megan Barton-Hanson küvet pozuyla olay oldu! Yorum yağdı

Love Island (Aşk Adası) programının eski yıldızlarından Megan Barton Hanson adından söz ettirmeye devam ediyor. Megan Barton-Hanson kısa süre önce kullanıcılarına eratik içerikler satan site olan OnlyFans'ta hesap açmış ve orada çıplak fotoğraflarını paylaşarak para kazanmasıyla dikkat çekmişti.

Hanson OnlyFans için çekim yapmayı çok sevdiğini söyleyerek oradan gelen paraya da ihtiyacı olmadığını, zevk için soyunduğunu itiraf etmişti.

Güzel isim yine yerinde durmadı ve küvetteki bir pozunu paylaştı.

Küvette keyif yapan Megan Barton Hanson fotoğrafa "Burada kiminle olmak istediğinizi etiketleyin" notunu düştü. Ancak takipçilerin çoğu buna yanıt olarak "Banyoyu paylaşmak istemiyorum ama seninle biraz şarap paylaşmak istiyorum" dedi.



