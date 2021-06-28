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Megan Barton Hanson Love Island'ın yeri yarışmacılarına tavsiyede bulundu

28.06.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yıldızı Megan Barton Hanson yeni yarışmacılara tavsiyeleriyle gündeme geldi. Her zaman paylaşımlarıyla olay olmayı başaran yarışmacı yine çok iddialı.

Megan Barton Hanson Love Island'ın yeri yarışmacılarına tavsiyede bulundu

Bir evde kısmetini arayan ve bulduğu kısmetle de sonuna kadar giden cesur yarışmacıların bulunduğu Love Island programı yeni sezonuyla gündemde.

Yine iddialı yarışmacılarıyla dikkat çeken programın eski yarışmacılarından Megan Barton Hanson yeni yarışmacılara tavsiyelerde bulundu.

2018'de Love Island programıyla şöhreti yakalamadan önce, bir gece kulübünde striptizci olarak çalışan Megan Barton Hanson yeni yarışmacılara şunu öneride bulunmadan önce "Birlikte olmak istediğim kişinin Wes olduğuna karar vermeden önce muhtemelen villadaki erkeklerin yarısını öptüm" dedi.

Ekran Alıntısı

Ünlü yarışmacı ayrıca herkesin çok açık olmasını söyleyerek "Umarım bu yıl oradaki kızların hayatlarını yaşamaları engellenmez. Seks hayatın doğal bir parçasıdır. Yine de filmlerde erkeklerin seksi sevdiği ve kadınların bunu sadece doğum günlerinde kocaları için yaptıkları klişesini görüyoruz" diye ekledi.

Yarışmada bir kere seks yaptığını söyleyen Hanson yeni yarışmacılara "Çılgına dönün,eğlenin, seks yapın ve bencil olun" tavsiyesinde bulundu.


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Love Island Megan Barton Hanson
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