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Megan Barton Hanson OnlyFans'ta soyunarak bakın nasıl bir ev aldı

27.08.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megan Barton Hanson, OnlyFans'ta soyunarak bir servet kazandıktan sonra satın aldığı muhteşem eviyle gündeme geldi.

Megan Barton Hanson OnlyFans'ta soyunarak bakın nasıl bir ev aldı

OnlyFans'ın müstehcen içeriği yasaklama kararı sonrası Megan Barton Hanson seks işçilerinin hedefine girmişti. Love Island yıldızı Megan Barton-Hanson ise bu eleştirileri ve yasağı mantıksız bulduğunu söylemişti.

Ünlü isim bu uygulamada yaptığı erotik paylaşımlar sayesinde paraya para demedi.

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Megan, OnlyFans'tan ne kadar kazandığına dair yaptığı açıklamada "Kazandığım para kesinlikle hayalimdeki evi almama yardımcı oldu ve bana yeni mobilyalar almamı sağladı" dedi.

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OnlyFans sayesinde ayda 800.000 İngiliz Sterlin'i kazandığı söylenen 27 yaşındaki eski Love Island yıldızı bu sayede evini sıfırdan yarattı.

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Megan Barton-Hanson açıklamasında 'OnlyFans'la çok gurur duyuyorum. Seks endüstrisinde birlikte çalıştığım kızların ne kadarının web kamerası üzerinden para kazandığını biliyordum, bu yüzden “Neden olmasın?” diye düşündüm. Ne kadar iyi yaptığıma inanamıyorum" dedi.

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OnlyFans Megan Barton Hanson
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