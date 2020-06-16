MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Megan Fox aldattı! Kocası Courtney Stodden ile görüntülendi

Megan Fox aldattı! Kocası Courtney Stodden ile görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Megan Fox tarafından aldatılan Brian Austin Green boşanma kararının ardından yeni bir ilişkiye başladı. Ünlü oyuncu da Courtney Stodden ile görüntülendi.

Uzun süre boyunca "dünyanın en güzel kadını" unvanını kimseye kaptırmayan oyuncu Megan Fox ile aynı zamanda meslektaşı olan eşi Brian Austin Green'in yuvasını yasak aşk yıktı.

Rol aldığı Transformers serisiyle bir anda kariyerinde yükselişe geçen Megan Fox ile eşi Brian Austin Green bu kez kesin olarak boşanma kararı aldı. Bunun nedeninin ise yasak aşk olduğu ileri sürülüyor.

ABD basınına yansıyan iddialara göre Megan Fox'un rap'çi Machine Gun Kelly ile yasak aşk yaşaması çiftin yollarının ayrılmasına neden oldu. Fox ile Machine Gun Kelly'nin geçen yılın son aylarından bu yana birlikte olduğu konuşuluyor. İkili, Machine Gun Kelly'nin "Bloody Valentine" adlı şarkısının klibinde birlikte rol almıştı.

Megan Fox genç sevgili bulup kocasını terk etti!Megan Fox genç sevgili bulup kocasını terk etti!

SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN PAYLAŞTI

Fox içinde "Bu gece benim kanlı sevgilim olacaksın" sözlerinin de geçtiği klipten görüntüleri Instagram sayfasında paylaşarak video klibin yayınlanmaya başladığını duyurdu.

Green, geçtiğimiz haftalarda online yaptığı yayında karısının o klip çekiminden döndükten sonra çok değiştiğini ve evliliklerinde bir şeylerin ters gittiğini anladığını söylemişti.

5ee87c0318c77320c4a60e1e

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI!

Megan Fox artık yeni sevgilisiyle ilişkisini saklamazken Brian Austin Green de TV ünlüsü Courtney Stodden ile birlikte görüntülendi.

BGUS_1946760_002

Courtney Stodden, 2011 ile 2020 arasında kendisinden yaşça büyük Doug Hutchinson ile yaptığı evlilikte uzun süre gündemde kalmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Aleyna Tilki haberleri böyle ti'ye aldı! Yanındaki sevgilisi mi? Aleyna Tilki haberleri böyle ti'ye aldı! Yanındaki sevgilisi mi?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Semiha Yankı fiziğiyle gençlere taş çıkardı! Bikinili pozlar

62 yaşındaki şarkıcıdan bikini pozlar! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı

Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik kutlama

'İyi ki can canayız'

Murat Övüç ağlayarak dua istedi! Annesi...

Ağlayarak dua istedi! Annesi...

Aleyna Tilki haberleri böyle ti'ye aldı! Yanındaki sevgilisi mi?

Aleyna Tilki haberleri böyle ti'ye aldı! Yanındaki sevgilisi mi?

Ivana Sert tatil sezonunu açtı

Ivana Sert tatil sezonunu açtı

Karatarak berber Erdal Özyağcılar

Karatarak berber Erdal Özyağcılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.