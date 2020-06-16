Megan Fox aldattı! Kocası Courtney Stodden ile görüntülendi

Uzun süre boyunca "dünyanın en güzel kadını" unvanını kimseye kaptırmayan oyuncu Megan Fox ile aynı zamanda meslektaşı olan eşi Brian Austin Green'in yuvasını yasak aşk yıktı.

Rol aldığı Transformers serisiyle bir anda kariyerinde yükselişe geçen Megan Fox ile eşi Brian Austin Green bu kez kesin olarak boşanma kararı aldı. Bunun nedeninin ise yasak aşk olduğu ileri sürülüyor.

ABD basınına yansıyan iddialara göre Megan Fox'un rap'çi Machine Gun Kelly ile yasak aşk yaşaması çiftin yollarının ayrılmasına neden oldu. Fox ile Machine Gun Kelly'nin geçen yılın son aylarından bu yana birlikte olduğu konuşuluyor. İkili, Machine Gun Kelly'nin "Bloody Valentine" adlı şarkısının klibinde birlikte rol almıştı.

SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN PAYLAŞTI

Fox içinde "Bu gece benim kanlı sevgilim olacaksın" sözlerinin de geçtiği klipten görüntüleri Instagram sayfasında paylaşarak video klibin yayınlanmaya başladığını duyurdu.

Green, geçtiğimiz haftalarda online yaptığı yayında karısının o klip çekiminden döndükten sonra çok değiştiğini ve evliliklerinde bir şeylerin ters gittiğini anladığını söylemişti.