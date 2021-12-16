Megan Fox cesur iç çamaşırlarıyla fragmanın önüne geçti

Genç yazar Samuel Liston'ın hikâyesini ve Samuel'den biyografisini yazmasını isteyen esrarengiz, orta yaşlı iki çocuk babası Floyd Deveraux ile olan deneyimlerini anlatan Big Gold Brick yeni fragmanına Megan Fox damga vurdu.

Son dönemde evliliğini genç aşkı için bırakması ve sevgilisiyle erotik pozlarıyla gündem olan Megan Fox, Big Gold Brick'in yeni fragmanında dantelli iç çamaşırlarıyla iddialı görünüyordu.

Siyah iç çamaşırlarıyla fragmanda öne çıkan Fox'un hayranları "Yine çok seksi" yorumları yağdırdı.

35 yaşındaki oyuncu, 65 yaşındaki Andy Garcia'nın canlandırdığı Floyd karakterinin doyumsuz eşi Jacqueline'i canlandırıyor.

