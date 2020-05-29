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Megan Fox genç sevgili bulup kocasını terk etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 14:40 | Son Güncelleme

Megan Fox, 10 yıldır evli olduğu ve üç çocuğunun babası ünlü oyuncu Brian Austin ile, rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly nedeniyle boşanıyor... Fox, Kelly ile rapçinin klibinde tanıştı.

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncu Megan Fox, üç çocuğunun babası, 10 yıllık eşi oyuncu Brian Austin Green ile boşanma kararı aldı. Austin, geçen yıl rapçi Machine Gun Kelly’nin klibinde oynadıktan sonra yakınlaştıkları ve kendisini aldattığı ortaya çıkan eşi Meghan hakkında konuştu.

Katıldığı bir podcast yayınında açıklamalar yapan ünlü oyuncu “Megan 2019’daki Cadılar Bayramı döneminde film çekimindeydi. 5 hafta sonra döndüğünde, garip davranmaya başladı. Evlilik içindeki yakınlığı yeniden kuramadık. Devam eden üç hafta boyunca aramızdaki bağın koptuğunu hissettim” dedi.

Konuşmasına devam eden Green “Üç hafta bekledikten sonra ona mesaj attım. ‘Evliliğimiz için endişelenmem gerekiyor mu?’ diye. ‘Sonra konuşuruz’ yanıtını verdi. Bu iyi bir haber değildi. Daha sonra bana film çekimi için evden ayrı olduğu süreçte kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Üzüldüm. Sette Colsen (Machine Gun Kelly) diye bir adamla tanışmıştı. Arkadaştılar ve çok iyi bir adam olduğunu söylüyordu” dedi.


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