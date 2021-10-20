Megan Fox, güzelliğiyle büyüledi

Megan Fox, son günlerde dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Uğruna 10 yıllık kocası Brian Austin Green’den tek celsede boşanan Megan Fox, genç şarkıcı Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başladı.

MEGAN FOX’UN İŞLERİ AÇILDI

Gittikleri her yerde olay olmayı başaran ikili, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdikleri röportajda birbirlerinin ruh ikizi olduklarını dile getirmişlerdi. Bu ilişkisinden sonra işleri açılan Megan Fox, peş peşe yeni filmlerde rol almaya başladı.

Film teklifleri dışında marka anlaşmaları da yapan Megan Fox, yeni yaptığı marka anlaşması için Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. Megan Fox’un paylaşımı saatler içinde bir buçuk milyondan fazla beğeni aldı.

