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Megan Fox ile Machine Gun Kelly çiftinin lüks düşkünlüğü dikkat çekti! Aylığı 30 bin dolara ev kiraladılar!

13.06.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu Brian Austin Green ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında yollarını ayıran Megan Fox, ünlü rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Sık sık gündeme gelen çift, bu kez kiraladıkları lüks aşk yuvaları ile çok konuşuldu. Ev değiştirme kararı alan ünlü çift, aylığı 30 bin dolara lüks bir ev kiraladı.

Son zamanların en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Megan Fox ve rapçi Machine Gun Kelly, yeni evlerine ödedikleri fiyat ile dudak uçuklattı. Geçtiğimiz yıl oyuncu eşinden ayrılıp, Kelly ile yeni bir aşka yelken açan Megan Fox, kiraladıkları lüks eve aylık 30 bin dolar ödeyecekleri ortaya çıktı. İkilinin yeni evlerinde havuz, spa salonu, basketbol sahası, şef mutfağı gibi lüks zevklerin olması ise dikkat çekti.

Megan Fox ile Machine Gun Kelly çiftinin lüks evleri fiyatıyla dudak uçuklattı!

Megan Fox, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Machine Gun Kelly ile evlerini değiştirme kararı aldılar.

EV DEĞİŞTİRDİLER

EV DEĞİŞTİRDİLER
Geçtiğimiz günlerde nişanlandıkları iddia edilen oyuncu Fox ile rapçi Kelly, Los Angeles'ın Sherman Oaks bölgesinde beş yatak odalı bir malikaneye taşındı.

LÜKS DÜŞKÜNLÜKLERİ ŞAŞIRTTI

LÜKS DÜŞKÜNLÜKLERİ ŞAŞIRTTI
Yeni aşk yuvalarına yerleşen çiftin, lüks evinin detayları herkesi şaşırttı. Nisan ayında inşa edilen evde; havuz, spa salonu, basketbol sahası, şef mutfağı ve beş banyosu bulunduğu söyleniyor.

DUDAK UÇUKLATTI

DUDAK UÇUKLATTI
Öte yandan ünlü çift, evin rezidans şeklindeki bölümünde yaşıyor. Aynı zamanda ikilinin dudak uçuklatan evleri iki farklı binadan oluşuyor.

30 BİN DOLAR ÖDEYECEKLER

30 BİN DOLAR ÖDEYECEKLER
35 yaşındaki ünlü oyuncu ile rapçi sevgilisinin yeni evi 500 metrekare büyüklüğünde olan yeni aşk yuvaları için aylık 30 bin dolar ödeyeceği ortaya çıktı.

İLK BAKIŞTA BİR AŞKTI

İLK BAKIŞTA BİR AŞKTI
Ünlü rapçi yaklaşık 1 yıldır aşk yaşadığı Megan Fox için katıldığı programda, ilk bakışta birbirilerine aşık olduklarını söylemişti.

'ONUN GÖZLERİNE BAKANA KADAR AŞKI BİLMİYORDUM'

'ONUN GÖZLERİNE BAKANA KADAR AŞKI BİLMİYORDUM'
Sözlerine devam eden Gun Kelly, "Benim ve onun gözleri birbirine bakana kadar aşkın ne olduğunu bilmiyordum. İşte o ilk bakışta ‘Yok artık!’ dedim. Bu, aşka açık olma ve bunun gibi şeylerle ilk deneyimimdi. Kesinlikle bunun var olabileceğine inanmak için yaratılmamıştım" şeklinde konuşmuştu.
İşte çiftin yeni evlerinden ilk kare...
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Anahtar Kelimeler:
Megan Fox
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