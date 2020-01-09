Megan Markle ve Prens Harry, İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden neden çekildi?

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildikleri ve bundan böyle yılın bir kısmını ABD ve Kanada'da geçirecekleri açıklandı. Çift, Kraliyet Ailesi'nde "yenilikçi bir rol" üstlenmeyi ve "maddi bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmayı" planladıklarını belirtti.

Çift, bu karar için aylardır kendi aralarında düşünüp taşındıklarını söylüyor.

Afrika'daki bir turları sırasında çekilen bir belgeselin Ekim ayında yayınlanmasıyla birlikte kamuoyu, çiftin ruh hali ve düşünce dünyasıyla ilgili daha fazla fikir sahibi oldu.

Meghan Markle, Kraliyet ailesine alışmanın "zor" olduğunu, İngiliz magazin basınının hayatını "mahvedeceği" yönünde arkadaşlarının uyarısına rağmen, medyanın yoğun ilgisine hazırlıklı olmadığını itiraf etmişti.

Bütün bunların üstesinden gelip gelmediği sorulduğunda Meghan şunu söyledi:

"Uzun zamandır H'ye - Harry'ye öyle sesleniyorum - diyordum ki bir şeye dayanmak yetmiyor, yaşamak bu değil, gelişip serpilmek lazım."