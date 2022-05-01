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Megan McKenna: Şimdi göğüslerimi seviyorum

01.05.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon yıldızı Megan McKenna göğüslerini yaptırmadığı için mutlu olduğunu duyurdu. Megan McKenna bıçak altına yatmamaya karar verdiği için rahatladı ve şimdi vücuduyla her zamankinden daha mutlu.

Megan McKenna: Şimdi göğüslerimi seviyorum

Towie yarışmasıyla ünlenen Megan McKenna mutluluğunu paylaştı. Yarışmaya katılmadan öncesini anlatan ünlü isim "O zamanlar kesinlikle göğüslerimi yaptırmayı düşündüm" dedi.

Buna ihtiyacı olduğunu düşündüren şeyin yarışmalar ve oradaki insanlar olduğunu söyleyen Megan McKenna "Ama bunu yaptırmadığım için çok mutluyum çünkü şimdi göğüslerimi seviyorum" dedi.

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Dolgun ve büyük kalçasıyla ilgili de çok fazla iltifat aldığını dile getiren TV yıldızı estetik ameliyat geçirmediğini söyledi.

Doğallıktan yana olduğunu ifade eden McKenna "Bu yüzden vücudumu olduğu gibi tuttuğum için çok mutluyum. Onu asla değiştirmem" diyerek net konuştu.

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