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Megan Thee Stallion yeni şarkısının tanıtımı için müstehcen pozlar verdi

23.10.2021 02:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı popçu Megan Thee Stallion, yeni şarkısı SG’nin video klibiyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından yeni şarkısının tanıtımı için oldukça müstehcen pozlarını paylaşan rapçi, gündeme bomba gibi düştü.

Megan Thee Stallion yeni şarkısının tanıtımı için müstehcen pozlar verdi

Megan Thee Stallion, DJ Snake, Ozuna ve Blackpink'ten Lisa ile işbirliği yaptığı son parçası SG'nin video klibiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 26 yaşındaki Amerikalı rapçi, üzerine giydiği file bir elbiseyle hayal gücüne çok az şey bırakan pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

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Hot Girl Summer parçasıyla büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı, yeni parçası için aylardır hummalı bir çalışma içindeydi.

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Gerçek adı Lalisa Manobal olan Megan Thee Stallion, 2020'deki ilk stüdyo albümü Good News'den sonra müzik piyasasında hızla yükselmeye devam ediyor. Şarkıcı iddialı pozlarını, “çıtırlarıma hediyem” notuyla paylaştı.

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