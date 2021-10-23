Megan Thee Stallion yeni şarkısının tanıtımı için müstehcen pozlar verdi

Megan Thee Stallion, DJ Snake, Ozuna ve Blackpink'ten Lisa ile işbirliği yaptığı son parçası SG'nin video klibiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 26 yaşındaki Amerikalı rapçi, üzerine giydiği file bir elbiseyle hayal gücüne çok az şey bırakan pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Hot Girl Summer parçasıyla büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı, yeni parçası için aylardır hummalı bir çalışma içindeydi.

Gerçek adı Lalisa Manobal olan Megan Thee Stallion, 2020'deki ilk stüdyo albümü Good News'den sonra müzik piyasasında hızla yükselmeye devam ediyor. Şarkıcı iddialı pozlarını, “çıtırlarıma hediyem” notuyla paylaştı.

