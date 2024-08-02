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  4. Megastar Tarkan şarkı söyledi ama kimse duymadı! Konserdeki o anlar gündem oldu

Megastar Tarkan şarkı söyledi ama kimse duymadı! Konserdeki o anlar gündem oldu

02.08.2024 12:43
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 12:43
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Türkiye'nin Megastar'ı Tarkan uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendirmek için Fanta Fest kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı dakikalarca sessiz bir şekilde şarkı söyledi. İzlemeye gelenler 'ses yok' diye bağırdı. Konserdeki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MYNET-MegaStar Tarkan, uzun bir aranın ardından Fanta Fest sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Yıllar sonra Maltepe Orhangazi Parkı'nda sahneye çıkan ünlü isim konserde zor anlar yaşadı.

Megastar'ın konserinde ses sisteminde sık sık sorun yaşandı. Konserin tam
ortalarında Tarkan'ın şarkı söylediği esnada ses sistemi tamamen bozuldu.

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DAKİKALARCA SESSİZCE ŞARKI SÖYLEDİ

Megastar dakikalarca sessiz bir şekilde şarkı söyledi. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar "ses yok!" diye bağırdı.

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Ses sisteminde yaşanan aksaklığa aldırış etmeden sahnesine devam eden Tarkan'ın o anları kısa sürede gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Konserden görüntülere sosyal medyada; 'rezalet', 'nasıl fark etmez', 'organizasyon çok kötü' gibi yorumlar yapıldı.

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Tarkan
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