Megastar Tarkan şarkı söyledi ama kimse duymadı! Konserdeki o anlar gündem oldu

MYNET-MegaStar Tarkan, uzun bir aranın ardından Fanta Fest sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Yıllar sonra Maltepe Orhangazi Parkı'nda sahneye çıkan ünlü isim konserde zor anlar yaşadı.

Megastar'ın konserinde ses sisteminde sık sık sorun yaşandı. Konserin tam

ortalarında Tarkan'ın şarkı söylediği esnada ses sistemi tamamen bozuldu.

DAKİKALARCA SESSİZCE ŞARKI SÖYLEDİ

Megastar dakikalarca sessiz bir şekilde şarkı söyledi. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar "ses yok!" diye bağırdı.

Ses sisteminde yaşanan aksaklığa aldırış etmeden sahnesine devam eden Tarkan'ın o anları kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Konserden görüntülere sosyal medyada; 'rezalet', 'nasıl fark etmez', 'organizasyon çok kötü' gibi yorumlar yapıldı.