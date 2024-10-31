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  4. Meğer 22 gün sonra... Boşanma aşamasındaki eşini katletti! Polise gidip her şeyi itiraf etti

Meğer 22 gün sonra... Boşanma aşamasındaki eşini katletti! Polise gidip her şeyi itiraf etti

31.10.2024 16:07
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dehşete düşüren bir kadın cinayeti meydana geldi. Yasemin Yorulmaz, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi T.Y. tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. T.Y., olayın ardından polise gidip eşini öldürdüğünü itiraf etti ve teslim oldu. Çiftin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşması olduğu öğrenildi.

Meğer 22 gün sonra... Boşanma aşamasındaki eşini katletti! Polise gidip her şeyi itiraf etti

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Marmaris'in Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde meydana geldi. T.Y. (44), boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ın (50) yaşadığı eve gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vuran T.Y., ardından sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

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CİNAYETİ İTİRAF EDİP TESLİM OLDU

Olayın ardından polise giden T.Y., eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Polis ekipleri, turizmci T.Y.'yi gözaltına aldı. Yasemin Yorulmaz'ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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ANLAŞMALI BOŞANMAK İÇİN BAŞVURMUŞLAR

Çiftin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşması olduğu öğrenildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
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