Meğer çikolata bu hastalıkları önlüyormuş! Faydasını görmek için bunlara dikkat etmelisiniz...

Çikolata tropikal kakao ağacının çekirdeklerinden yapılan bir yiyecek. Her gün tüm dünyada en çok sevilen ve tüketilen atıştırmalıkların başında geldiğini söylesek yanılmayız. Bu kadar çok sevilmesinin yanında bu eşsiz ve zengin tada sahip çikolatanın sağlığa olan etkileri nelerdir?

ÇİKOLATA HAKKINDAKİ ÖN YARGILAR

Çikolata tüketimi yüksek yağ ve şeker içeriği sebebiyle diyabet, koroner kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon, akne ve obeziteyle ilişkilendirilmiştir. Kalori içeriği yüksek bir gıda olduğundan diyet yapanlar ve kilosunu korumak isteyenlerin sınırlı bir şekilde tüketilmesi tavsiye ediliyor. "Azı karar, fazlası zarar" sözünün burada da geçerliliği var. Diyet yapanlara günde 1-2 kare bitter çikolataya kadar izin veriliyor. Bitter çikolata, diğer çikolata türlerine göre daha az şeker ve yağ içermesinin kalorisinin daha düşük olmasına sebep olduğundan diyet dostu olarak görülüyor.

ÇİKOLATANIN FAYDALARI