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Meğer çikolata bu hastalıkları önlüyormuş! Faydasını görmek için bunlara dikkat etmelisiniz...

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.07.2020 13:34 | Son Güncelleme

Çikolataya hayır diyebilecek insan sayısı oldukça az. Kilo aldırdığına dair kötü bir ünü olsa da yapılan çalışmalarla bu lezzetli atıştırmalığın sağlığa olumlu etkileri olduğu gösterilmiş. Gelin, birlikte çikolatanın sağlığa faydaları nelermiş inceleyelim. Yazımızı okuduktan sonra belki de bir dahaki sefere çikolata yerken kendinizi suçlu hissetmeyeceksiniz.

Meğer çikolata bu hastalıkları önlüyormuş! Faydasını görmek için bunlara dikkat etmelisiniz...

Çikolata tropikal kakao ağacının çekirdeklerinden yapılan bir yiyecek. Her gün tüm dünyada en çok sevilen ve tüketilen atıştırmalıkların başında geldiğini söylesek yanılmayız. Bu kadar çok sevilmesinin yanında bu eşsiz ve zengin tada sahip çikolatanın sağlığa olan etkileri nelerdir?

ÇİKOLATA HAKKINDAKİ ÖN YARGILAR

Çikolata tüketimi yüksek yağ ve şeker içeriği sebebiyle diyabet, koroner kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon, akne ve obeziteyle ilişkilendirilmiştir. Kalori içeriği yüksek bir gıda olduğundan diyet yapanlar ve kilosunu korumak isteyenlerin sınırlı bir şekilde tüketilmesi tavsiye ediliyor. "Azı karar, fazlası zarar" sözünün burada da geçerliliği var. Diyet yapanlara günde 1-2 kare bitter çikolataya kadar izin veriliyor. Bitter çikolata, diğer çikolata türlerine göre daha az şeker ve yağ içermesinin kalorisinin daha düşük olmasına sebep olduğundan diyet dostu olarak görülüyor.

ÇİKOLATANIN FAYDALARI

  • Çikolata yüksek seviyede antioksidan içerir. Tabii bu mümkün olduğunca az katkı ve şeker içeren türleri için geçerli. Çikolatanın kakao oranı yükseldikçe antioksidan özelliği de artıyor.

  • İçerdiği bitki sterolleri ve kakao flavanolleri, düşük yağlı diyetin bir parçası olarak yer aldığında kolesterol seviyesinin düşürülmesine ve kan basıncının dengelenmesine yardımcı olarak kardiyovasküler sağlığın korunmasında etkili rol yonar.

  • Kakaonun beyinde kan akışını artırdığı ve buna bağlı olarak beyin sağlığının korunmasında etkili olduğu gösterilmiş. Bu sayede çikolatanın Alzheimer gibi beyin hastalıkları ve hafıza üzerine olumlu etki yapabileceği düşünülüyor. İçerdiği flavanollerin bilişsel faaliyetlerin korunmasında ve ileri yaşlarda demans gibi hastalıkların önlenmesinde etkili olduğu biliniyor.

  • Hamilelikte her gün 30 gram çikolata tüketilmesinin bebeğin gelişimine olumlu katkı sağlayacağını gösteren çalışmalar mevcut. Bunun sebebi yine çikolatanın ana maddesini oluşturan kakaonun antioksidan özelliğidir. Ayrıca sütlü çikolata süt kaynaklı protein ve kalsiyum içeriğiyle, bitter çikolata ise demir ve antioksidan içeriğiyle ön plana çıkıyor.

  • Belki de çikolatanın en farkında olduğumuz etkisi; Endorfin hormonunun salgılanmasını sağlayarak mutlu hissettirmesi. Endorfinin mutlu hissettirmenin yanında ağrı kesici etkisi de bulunur.

    • Tüm bu faydalar porsiyon kontrolü gerçekleştirilerek tüketildiğinde geçerli. Ayrıca çikolata tüketimi migren ataklarını tetikleyici etki gösterebilir. Migren atakları geçiriyorsanız çikolata tüketiminize dikkat ederek size de aynı etkiye sebep olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

    Satın alacağınız çikolatanın içindekiler bölümünü okuyarak tercihinizi mümkün olduğunca az şeker ve katkı maddesi içerenden yana kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca kakao kaynağının güvenilir olması da kurşun ve kadmiyum gibi ağır metal içermemesi için oldukça önemli.

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