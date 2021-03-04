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  4. Meğer çok eski bir gelenekmiş! Atının kuyruğunu her gün farklı şekilde bağlıyor

Meğer çok eski bir gelenekmiş! Atının kuyruğunu her gün farklı şekilde bağlıyor

04.03.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Meğer çok eski bir gelenekmiş! Atının kuyruğunu her gün farklı şekilde bağlıyor

Tarihte savaş meydanlarının vazgeçilmezi olan atların kuyruklarının ayaklarına dolanmaması için yapılan bağlama işlemi günümüzde de devam ediyor. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale Köyü Muhtarı Gültekin Ocakverdi, gözü gibi baktığı 'Moğoltay' ismini verdiği atının kuyruğunu her gün farklı şekillerde bağlıyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde at sevdası önemli yer alıyor. İlçede gençler tarafından köyde binek hayvanı olarak kullanılan rahvan atlar büyük ilgi görüyor. Arpaçay’da rahvan at satın alanlar ise bu bölgede yetiştirilen atların güzelliğini dilden dile anlatıyor.

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ATINA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

İlçeye bağlı Karakale köyünde muhtar Gültekin Ocakverdi 4 yıldır rahvan at bakıcılığı yapıyor. Yaz mevsimlerinde yaklaşık 1,5 ay tarla işlerini takip için baktığı atını diğer zamanlarda ahırında yemle besliyor. Fırsat buldukça da ata binerek köyde gezen Ocakverdi hem ata antrenman yaptırıyor hem de zinde kalabilmek için spor yapmış oluyor.

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'Moğoltay' ismini verdiği atına gözü gibi bakan muhtar Ocakverdi her binişinde atın kuyruğunu farklı şekillerde bağlıyor, bakımını yapıyor ve köy meydanında atıyla birlikte geziye çıkıyor. Atın kuyruğunun bağlanmasının önemine değinen Muhtar Gültekin Ocakverdi, “Bunun sebepleri arasında atın kuyruktan soğuk almaması, kuyruğun çamura bulanmaması ve atın daha şık görünmesidir. Ben de birçok örgü modeli biliyorum. Bu nedele atın kuyruğunu sık sık örerim. Birçok kişi de bunu öğretmişimdir" diye konuştu.

(DHA)

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Kars
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