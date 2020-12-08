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  4. Meğer dünyanın en yüksek dağı Everest daha yüksekmiş!

Meğer dünyanın en yüksek dağı Everest daha yüksekmiş!

08.12.2020 15:54 | Son Güncelleme:
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Meğer dünyanın en yüksek dağı Everest daha yüksekmiş!

Nepal, Dünya'nın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nın yeni yapılan ölçümlerde 73 santim daha uzun olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Kumar Gyawali, ölçümü yapılan Everest Dağı'nın yeni yüksekliğinin 8 bin 848 metre 86 santim olduğunu duyurdu.

Gyawali, Everest Dağı'nın en son yapılan ölçümlerden 73 santim daha uzun olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Everest Dağı'nın yüksekliğini hassas şekilde ölçmek için yola çıkan Çin keşif ekibi, 7 Mayıs'ta zirveye ulaşmıştı.

Ekibin, zirvede uydulardan gelen Küresel Konumlama Sistemi (GPS) sinyalleri ile yerde özgül ağırlık ölçen gravimetre gibi alet ve cihazlar yardımıyla dağın en yüksek noktasındaki yüksekliğin hassas ölçümünü yapmaya çalışacağı belirtilmişti.

Çin, daha önce 1975 ve 2005'te zirvenin hassas irtifa ölçümünü yapmak için Everest'e keşif grupları yollamıştı.

O dönemde dağın yüksekliği sırasıyla 8 bin 844 metre 43 santim ve 8 bin 848 metre 13 santim olarak ölçülmüştü.

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta Everest Dağı'na kendi sınırından yapılan tırmanışları durdurduğunu duyurmuştu.

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