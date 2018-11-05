MAGAZİN

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 09:51 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin zaman içinde yaşadıkları değişimi hepimiz biliyoruz. Kimi gözümüzün önünde büyüdüğü için, kimi de estetik operasyonlar sayesinde büyük değişim yaşadı.

Instagram'da bulunan 'Bunun Adı Evrim' isimli hesap, ünlülerin zaman içindeki değişimlerini belgeleyen fotoğrafları paylaşıyor.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade
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Gizem Hatipoğlu

Gizem Hatipoğlu
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Aslı Enver

Aslı Enver
4 / 80

Osman Sonant

Osman Sonant
5 / 80

Gülşen Bubikoğlu

Gülşen Bubikoğlu
6 / 80

İrem Derici

İrem Derici
7 / 80

Esra Erol

Esra Erol
8 / 80

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel
9 / 80

Çağla Şıkel'den açıklama geldi

Çağla Şıkel'den açıklama geldi
“İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce… Sonra sarıldım o yaşlarıma… 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi. Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf. Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki: Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu… Şükürler olsun”
10 / 80

Şevval Şahin

Şevval Şahin
11 / 80

Göksel

Göksel
12 / 80

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar
13 / 80

Seda Güven

Seda Güven
14 / 80

Jennifer Boyner

Jennifer Boyner
15 / 80

Kemal Doğulu

Kemal Doğulu
16 / 80

Şükran Ovalı

Şükran Ovalı
17 / 80

Tarkan

Tarkan
18 / 80

Batuhan Karacakaya

Batuhan Karacakaya
19 / 80

Mine Tugay

Mine Tugay
20 / 80

Demet Akalın

Demet Akalın
21 / 80

Pelin Öztekin

Pelin Öztekin
22 / 80

Ebru Cündübeyoğlu - Pınar Altuğ

Ebru Cündübeyoğlu - Pınar Altuğ
23 / 80

Mert Fırat

Mert Fırat
24 / 80

Özcan Deniz

Özcan Deniz
25 / 80

Birsu Demir

Birsu Demir
26 / 80

Sihirli Annem çocukları

Sihirli Annem çocukları
27 / 80

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz
28 / 80

Seçkin Özdemir

Seçkin Özdemir
29 / 80

Nihal Candan

Nihal Candan
30 / 80

Fırat Altunmeşe

Fırat Altunmeşe
31 / 80

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar
32 / 80

Özge Gürel

Özge Gürel
33 / 80

Grup Hepsi Yasemin Yörük

Grup Hepsi Yasemin Yörük
34 / 80

Ceren Moray

Ceren Moray
35 / 80

Öykü Serter

Öykü Serter
36 / 80

Demet Evgar

Demet Evgar
37 / 80

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş
38 / 80

Merve Boluğur

Merve Boluğur
39 / 80

Şevval Sam

Şevval Sam
40 / 80

Ebru Özkan

Ebru Özkan
41 / 80

Defne Samyeli

Defne Samyeli
42 / 80

Burcu Biricik

Burcu Biricik
43 / 80

Müge Anlı

Müge Anlı
44 / 80

Şeyla Halis

Şeyla Halis
45 / 80

Ayşe Hatun Önal

Ayşe Hatun Önal
46 / 80

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ
47 / 80

Oğuzhan Koç

Oğuzhan Koç
48 / 80

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl
49 / 80

Seçkin Özdemir

Seçkin Özdemir
50 / 80

Zuhal Topal

Zuhal Topal
51 / 80

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy
52 / 80

Sonay Aydın

Sonay Aydın
53 / 80

Bora Akkaş

Bora Akkaş
54 / 80

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu
55 / 80

Burcu Özberk

Burcu Özberk
56 / 80

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
57 / 80

Beren Saat

Beren Saat
58 / 80

Pelin Ermiş

Pelin Ermiş
59 / 80

Doğuş

Doğuş
60 / 80

Ekin Türkmen

Ekin Türkmen
61 / 80

İnci Türkay

İnci Türkay
62 / 80

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen
63 / 80

Hazal Ergüçlü

Hazal Ergüçlü
64 / 80

Seda Güven

Seda Güven
65 / 80

İpek Erdem

İpek Erdem
66 / 80

Murat Boz

Murat Boz
67 / 80

Ezgi Mola

Ezgi Mola
68 / 80

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri
69 / 80

Samet Laçina

Samet Laçina
70 / 80

Ece Erken

Ece Erken
71 / 80

Seda Bakan

Seda Bakan
72 / 80

Hadise

Hadise
73 / 80

Burak Hakkı

Burak Hakkı
74 / 80

Sezen Aksu

Sezen Aksu
75 / 80

Zeynep Yılmaz

Zeynep Yılmaz
76 / 80

Burak Özçivit

Burak Özçivit
77 / 80

Demet Akalın

Demet Akalın
78 / 80

Selin İmer Ceceli

Selin İmer Ceceli
79 / 80

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki
80 / 80

Seren Serengil

Seren Serengil
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Anahtar Kelimeler:
gizem hatipoğlu estetiksiz

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