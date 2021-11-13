HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Meğer evde de yapılıyormuş! Evdeki doğal malzemelerle tütsü yapımı

Meğer evde de yapılıyormuş! Evdeki doğal malzemelerle tütsü yapımı

13.11.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kokuların, insan psikoloji üzerinde önemli etkisi var. Güzel kokular pozitif etkiler yaratarak hem ruhunuzu dinlendirir hem de enerji verir. Oda kokusu ve tütsü gibi ürünler sayesinde bu alanlarda farklı ambiyanslar yaratabilirsiniz. Üstelik tütsü yapmak son derece basit bir işlem! İşte doğal malzemelerle tütsü yapımı...

Meğer evde de yapılıyormuş! Evdeki doğal malzemelerle tütsü yapımı

Bir ortamın kokusu, siz farkına varmadan bilinçaltınızda o ortam hakkında bir izlenim yaratır. Bu izlenime göre olumlu ya da olumsuz düşüncelere kapılırsınız. Evinize misafir çağırdığınızda ya da ofisinizde görüşmeler yaparken onların akıllarında ortamınızdaki güzel kokularla iz bırakmak istersiniz. Neyse ki bu kokuları doğal malzemelerle üretmek mümkün. Doğal bitkiler ve birkaç malzeme sayesinde siz de kolaylıkla kendi tütsünüzü yapabilirsiniz.

DOĞAL MALZEMELERLE TÜTSÜ YAPIMI

Tütsüler, bazı doğal ürünlerin kurutulduktan sonra yakılmasıyla elde edilir ve ortama hoş bir koku yayar. Genel olarak terapilerde, meditasyonlarda ve törenlerde kullanılan tütsülerin; ruh halini iyileştirme, enerjiyi yükseltme ve konsantrasyonu artırma gibi özellikleri bulunur. Güzel kokulu çiçekleri veya otları kullanarak siz de evde tütsü yapabilirsiniz. Peki bunun için neler gerekli?

MALZEMELER

  • Jüt, kenevir ya da pamuk ipi gibi tutuşmayan bir ip

  • Taze otlar ve çiçekler

  • Makas

  • Ateşe ve ısıya dayanıklı tabak

  • Tütsü demetlerini kurutmak için bir düzenek

HAZIRLANIŞI

  • Zekinize göre ada çayı, tarçın, yasemin ya da lavanta gibi bitkiler arasından seçim yaparak işe başlayın.

  • Bu bitkiyi yaklaşık 15 cm'lik boyutlarda keserek bir demet haline getirin. Çiçekleri orta kısma getirip etrafını otlarla çevreleyerek daha sağlam bir demet elde edebilirsiniz.

  • Demetinizi 7-8 kere iple çevreleyerek sıkıca bağlayın.

  • Taze bitkilerden oluşan demetinizi, yaklaşık 20 gün boyunca asılı olarak bekletin. Önemli nokta bu demetin tam olarak kuruması. Bu yüzden tüm bitkileriniz kuruysa bekletmenize gerek yok.

  • Tütsünüz kuruduktan sonra onu dayanıklı bir tabağa alıp yakabilirsiniz.

  • Hazırladığınız fakat daha sonra kullanmayı tercih ettiğiniz tütsülerinizi de serin bir yerde ve kapalı bir kap içinde muhafaza edebilirsiniz.

Yapımı bu kadar kolay olan tütsülerinizi, meditasyon ve yoga faaliyetleriniz sırasında da kullanabilirsiniz. Doğal şifacılık yöntemleri arasında bulunan tütsü, organik malzemelerle üretildiği için sağlığa herhangi bir zarar vermez. Yine de yakma işlemi sırasında herhangi bir kaza yaşamamaya dikkat etmelisiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Kazanlarda kaynatılıyor! Hem temizlik, hem şifaKazanlarda kaynatılıyor! Hem temizlik, hem şifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Erzurum Valisi'nden sürücüye: Şimdilik seni affediyorum

Erzurum Valisi'nden sürücüye: Şimdilik seni affediyorum

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.