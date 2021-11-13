Meğer evde de yapılıyormuş! Evdeki doğal malzemelerle tütsü yapımı

Bir ortamın kokusu, siz farkına varmadan bilinçaltınızda o ortam hakkında bir izlenim yaratır. Bu izlenime göre olumlu ya da olumsuz düşüncelere kapılırsınız. Evinize misafir çağırdığınızda ya da ofisinizde görüşmeler yaparken onların akıllarında ortamınızdaki güzel kokularla iz bırakmak istersiniz. Neyse ki bu kokuları doğal malzemelerle üretmek mümkün. Doğal bitkiler ve birkaç malzeme sayesinde siz de kolaylıkla kendi tütsünüzü yapabilirsiniz.

DOĞAL MALZEMELERLE TÜTSÜ YAPIMI

Tütsüler, bazı doğal ürünlerin kurutulduktan sonra yakılmasıyla elde edilir ve ortama hoş bir koku yayar. Genel olarak terapilerde, meditasyonlarda ve törenlerde kullanılan tütsülerin; ruh halini iyileştirme, enerjiyi yükseltme ve konsantrasyonu artırma gibi özellikleri bulunur. Güzel kokulu çiçekleri veya otları kullanarak siz de evde tütsü yapabilirsiniz. Peki bunun için neler gerekli?

MALZEMELER

Jüt, kenevir ya da pamuk ipi gibi tutuşmayan bir ip

Taze otlar ve çiçekler

Makas

Ateşe ve ısıya dayanıklı tabak

Tütsü demetlerini kurutmak için bir düzenek

HAZIRLANIŞI

Zekinize göre ada çayı, tarçın, yasemin ya da lavanta gibi bitkiler arasından seçim yaparak işe başlayın.

Bu bitkiyi yaklaşık 15 cm'lik boyutlarda keserek bir demet haline getirin. Çiçekleri orta kısma getirip etrafını otlarla çevreleyerek daha sağlam bir demet elde edebilirsiniz.

Demetinizi 7-8 kere iple çevreleyerek sıkıca bağlayın.

Taze bitkilerden oluşan demetinizi, yaklaşık 20 gün boyunca asılı olarak bekletin. Önemli nokta bu demetin tam olarak kuruması. Bu yüzden tüm bitkileriniz kuruysa bekletmenize gerek yok.

Tütsünüz kuruduktan sonra onu dayanıklı bir tabağa alıp yakabilirsiniz.

Hazırladığınız fakat daha sonra kullanmayı tercih ettiğiniz tütsülerinizi de serin bir yerde ve kapalı bir kap içinde muhafaza edebilirsiniz.

Yapımı bu kadar kolay olan tütsülerinizi, meditasyon ve yoga faaliyetleriniz sırasında da kullanabilirsiniz. Doğal şifacılık yöntemleri arasında bulunan tütsü, organik malzemelerle üretildiği için sağlığa herhangi bir zarar vermez. Yine de yakma işlemi sırasında herhangi bir kaza yaşamamaya dikkat etmelisiniz.

