Meğer gençleşmenin sırrı bu kremdeymiş! Ünlülerin sır gibi sakladığı...

Vazelin, zeytinyağı, yumurta sarısı, badem yağı, avokado, bal, gül yağı, sardunya yağı, kuşburnu yağı ve çok daha fazlası... Her biri cildi daha da kusursuz hale getirmek için var! Yapmanız gerekenlerse oldukça basit. Gerekli malzemeleri krem kıvamına gelene dek karıştırıp düzenli olarak uygulayacaksınız ve her yeni güne daha genç uyanacaksınız! İşte sizler için hazırladığımız mucizevi gençlik kremi tarifleri...

AVOKADO KREMİ



Avokado gücünü vazelin ve yağlarla birleştiriyor. Sonuç mükemmel! Üstelik bu kremin öyle güzel bir kokusu var ki, sürekli olarak kullanmak isteyeceksiniz!

Malzemeler

l 1 adet olgun avokado

l 2 buçuk çay kaşığı vazelin

l 1 çay kaşığı bal

l 1 yemek kaşığı badem yağı (badem yağı yoksa zeytinyağı da olur)

l 1 yumurtanın sarısı

Nasıl Hazırlanır?

l Vazelin yumuşak bir kıvama gelene dek ısıtın.

l Balı ilave ederek iyice karıştırın.

l Yumurta sarısı dışında tüm malzemeleri kabın içerisine ekleyin.

l Yumurta sarısını en son ekleyin ve homojen bir kıvam haline gelene kadar karışımı yavaş yavaş çırpmaya başlayın.

l Hazırlanan karışımı cam bir kavanoz içerisine alın ve güzelce çalkalayın.