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Meğer gençleşmenin sırrı bu kremdeymiş! Ünlülerin sır gibi sakladığı...

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Yaşlanma etkilerini geciktirmeyi ve daha uzun süre genç kalmayı kim istemez ki? Elbette bu, herkesin en büyük dileklerinden biridir. İşte bu nedenle, genç kalmak için, birçok kozmetik ürün deneniyor. Fakat çoğu kozmetik ürün işe yaramıyor ve kişiler masraf üzerine masraf yapmış oluyor. Oysaki doğanın bizler için sunduğu birçok besin var. Bu besinlerle hazırlayacağınız kremlerle gençliğinizi koruyabilirsiniz.

Meğer gençleşmenin sırrı bu kremdeymiş! Ünlülerin sır gibi sakladığı...

Vazelin, zeytinyağı, yumurta sarısı, badem yağı, avokado, bal, gül yağı, sardunya yağı, kuşburnu yağı ve çok daha fazlası... Her biri cildi daha da kusursuz hale getirmek için var! Yapmanız gerekenlerse oldukça basit. Gerekli malzemeleri krem kıvamına gelene dek karıştırıp düzenli olarak uygulayacaksınız ve her yeni güne daha genç uyanacaksınız! İşte sizler için hazırladığımız mucizevi gençlik kremi tarifleri...

AVOKADO KREMİ

Avokado gücünü vazelin ve yağlarla birleştiriyor. Sonuç mükemmel! Üstelik bu kremin öyle güzel bir kokusu var ki, sürekli olarak kullanmak isteyeceksiniz!

Malzemeler

l 1 adet olgun avokado
l 2 buçuk çay kaşığı vazelin
l 1 çay kaşığı bal
l 1 yemek kaşığı badem yağı (badem yağı yoksa zeytinyağı da olur)
l 1 yumurtanın sarısı

Nasıl Hazırlanır?

l Vazelin yumuşak bir kıvama gelene dek ısıtın.
l Balı ilave ederek iyice karıştırın.
l Yumurta sarısı dışında tüm malzemeleri kabın içerisine ekleyin.
l Yumurta sarısını en son ekleyin ve homojen bir kıvam haline gelene kadar karışımı yavaş yavaş çırpmaya başlayın.
l Hazırlanan karışımı cam bir kavanoz içerisine alın ve güzelce çalkalayın.

Nasıl Uygulanır?

l 10 dakika boyunca krem karışımını dinlendirin.
l Karışımı temiz cildinize, nazik hareketlerle, uygulayın.
l 25-30 dakika bekletin ve ıslak pamukla yüzünüzü silin.
l Yüzünüzü dilerseniz maden suyuyla da silebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KREMİ

Doğal yağların cilde sağladığı yararları bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Bu yararlardan en önemlisi de doğal yağların kırışıklıklarla mücadele ediyor olması. Siz de düzenli olarak cildinize uygulayacağınız herhangi bir cilt dostu yağ ile kırışıklıklara çabucak veda edebilirsiniz.

Malzemeler

l 20 ml Hindistan cevizi yağı
l 5 ml E vitamini
l 30 ml bal mumu
l 5 ml kuşburnu yağı
l 4 damla gül yağı
l 4 damla sardunya yağı

Nasıl Hazırlanır?

l Tüm malzemeleri cam bir kap içerisine koyun.
l Kaseyi ılık bir suyun olduğu tencere içerisine yerleştirin ve malzemelerin iyice erimelerini sağlayın.
l Eriyen malzemeleri tahta bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın.
l Daha sonra dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.
l Eğer kremi uzun süre kullanmak istiyorsanız kullanmadığınız zamanlarda buzdolabında muhafaza etmeye özen gösterin.

Nasıl Uygulanır?

l Kremi iyice dinlendirdikten sonra dolaptan çıkarın.
l Tamamen krem kıvamını almışsa yüzün her bir bölgesine sürün.
l Kırışıklık olan yerlere daha fazla uygulama yapın.
l Bu krem aynı zamanda nemlendirici niteliğindedir ve cildinizi parlatır.


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