Meğer her gün dokunduğumuz bu yerler mikrop kaynıyormuş! Kesme tahtası, araba...

Küçükken bize öğretilen önemli kurallardan biri ellerimizi tuvaletten çıktıktan ve evin dışından geldikten sonra yıkamamız gerektiğiydi. El yıkamanın önemiyle yetiştirilen ve dikkatli olduğunu düşünen kişileri bile şaşırtacak, günlük hayatta ne kadar pis olduğunu bilmeden dokunduğumuz yerler yazımızda...

SÜNGER VE MUTFAK BEZLERİ

Bulaşıklarınızı temizlemek için kullanıldığınız bezler veya süngerler mutfak tezgahınızın üstündeki en pis eşyalar olabilirler. Mutfak süngerlerinde cm2'de yaklaşık 10 milyon bakteri bulunur. Bu da tuvaletten 200,000 kat fazla olduğu anlamına geliyor. Mutfak bezleri üzerine yapılan bir araştırmada 82 bez incelenmiş ve %25.6'sında E.coli, %14'ünde ise Salmonella bakterilerinin bulunduğu gösterilmiş.

KESME TAHTASI

Üzerinde kesilen yiyeceklerin suyunu içerisine hapseden ve iyi temizlenemeyen kesme tahtaları bir bakteri yuvası haline dönüşüyor. Nem bakterilerin en sevdiği ortam koşulu. Bu nedenle kolayca çoğalabiliyorlar. Mutfak bezlerinde olduğu gibi burada da çoğunlukla E.coli ve Salmonella bakterileri bulunuyor. Bu iki bakteri türü mide-bağırsak sorunlarının ve zehirlenmelerin başlıca sebepleri.