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Meğer her gün dokunduğumuz bu yerler mikrop kaynıyormuş! Kesme tahtası, araba...

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Özellikle salgınlardan korunmak için el hijyeni ve temizliğine önem vermek gerekiyor. Çoğumuz ellerimizi kirli hissettiği zaman yıkıyor. Ne kadar pis olduğunu bilmeden ellerimizi dokunduğumuz ve farkında olmadığımız için yıkamadığımız durumlar da var. Gelin, sandığımızdan kirli olan yerleri birlikte inceleyelim.

Meğer her gün dokunduğumuz bu yerler mikrop kaynıyormuş! Kesme tahtası, araba...

Küçükken bize öğretilen önemli kurallardan biri ellerimizi tuvaletten çıktıktan ve evin dışından geldikten sonra yıkamamız gerektiğiydi. El yıkamanın önemiyle yetiştirilen ve dikkatli olduğunu düşünen kişileri bile şaşırtacak, günlük hayatta ne kadar pis olduğunu bilmeden dokunduğumuz yerler yazımızda...

SÜNGER VE MUTFAK BEZLERİ

Bulaşıklarınızı temizlemek için kullanıldığınız bezler veya süngerler mutfak tezgahınızın üstündeki en pis eşyalar olabilirler. Mutfak süngerlerinde cm2'de yaklaşık 10 milyon bakteri bulunur. Bu da tuvaletten 200,000 kat fazla olduğu anlamına geliyor. Mutfak bezleri üzerine yapılan bir araştırmada 82 bez incelenmiş ve %25.6'sında E.coli, %14'ünde ise Salmonella bakterilerinin bulunduğu gösterilmiş.

KESME TAHTASI

Üzerinde kesilen yiyeceklerin suyunu içerisine hapseden ve iyi temizlenemeyen kesme tahtaları bir bakteri yuvası haline dönüşüyor. Nem bakterilerin en sevdiği ortam koşulu. Bu nedenle kolayca çoğalabiliyorlar. Mutfak bezlerinde olduğu gibi burada da çoğunlukla E.coli ve Salmonella bakterileri bulunuyor. Bu iki bakteri türü mide-bağırsak sorunlarının ve zehirlenmelerin başlıca sebepleri.

KUMANDA

Kumanda, evde yaşayan insanlar hatta eve gelen misafirler tarafından kullanılan bir eşya. Doğal olarak kumandaya dokunan herkesin elindeki bakterileri üzerinde barındırıyor. Ta ki siz antibakteriyel bir mendille silene kadar.

CEP TELEFONU

Cep telefonları gün içerisinde elimizden düşmüyor. Haliyle elimizdeki bütün bakterileri bünyesinde barındırıyor. Telefonla tuvalete dahi gidildiği düşünüldüğünde üzerinde ne kadar bakteri barındırdığını tahmin etmek zor değil. Cep telefonları kumanda kadar ortak kullanımda olmayan kişisel bir eşya olsa da bakteri içeriği oldukça yüksek.

KLAVYELER

Bilgisayar başında yemek yediniz, hapşırdınız, kediniz klavyenizin üzerinde yuvarlandı veya bilgisayarınızı gizlice kullanan bir ufaklık burnunu az önce eliyle silerek klavyeye dokundu. Belirli aralıkla klavyenizi dezenfekte edin.

PARA, CÜZDAN VE ÇANTA

Paraların kaç kişinin elinden geçerek size geldiğini ve o paraya tutan insanların temizlik anlayışını bilmediğiniz için para üzerindeki bakteri popülasyonunu tahmin etmek hiç zor değil. Paraları yerleştirdiğiniz cüzdanınız da bu bakterilerden nasibini elbette ki alıyor. Çantanıza cüzdanınızı yerleştirdiğinizi, ortak kullanım alanlarında bıraktığınız yerleri düşünürsek çantanızın üzerinde de bir bakteri cumhuriyeti kurulmuş olabilir.

ATM - PARA ÇEKME MAKİNELERİ

Paraların kirliliğinden bahsetmişken paraların kaynağı olan ATM'leri anmadan geçemiyoruz. Binlerce insanın elinin değdiği bir alan... New York şehrinde yapılan bir araştırmada ATM'lerin üzerinde balık ve tavuk gibi yiyecekler, çürüyen bitki ve süt ürünleri kaynaklı bakteri ve küfler bulunmuştur.

ALIŞVERİŞ ARABALARI

E.coli, Camppylobacter, Salmonella bakterilerinin bulunduğu saptanan alışveriş arabalarının tutamaçlarını bir peçeteyle tutmanız daha akıllıca bir tercih olacaktır.


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