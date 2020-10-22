Meğer ne kolaymış! Bilgisayar kısayol tuşları hayatınızı kolaylaştıracak

Kopyalamak için Ctrl + C ve yapıştırmak için Ctrl + V gibi birkaç klavye kısayolu biliyor olsak da, aslında kullanmadığımız birçok kısa yol tuşu var. Sizi güçlü bir kullanıcıya dönüştürecek 11 klavye kısa yolunun bir listesini yaptık.
Windows kullanıcıları için: Çoğunuz bir eylemi geri almak için Ctrl + Z'nin kullanıldığını bilseniz de, bunun tam tersini yapan bir klavye kombinasyonu olduğunu biliyor muydunuz? Ctrl + Y tuşlarına basmak, geri aldığınız eylemi yeniden yapacaktır.
Mac kullanıcıları için: Command + Shift + Z
Windows kullanıcıları için: Klavyenizdeki Print Screen (PrtSc) tuşu, tüm ekranın anlık görüntülerini almak için kullanılır. Ancak, yalnızca etkin pencerenin ekran görüntüsünü hızlı bir şekilde almak istiyorsanız, Alt + Print Screen tuşlarına basın. Bu, yalnızca aktif ekranı kesmek için ekran görüntüsünü düzenleme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.
Mac kullanıcıları için: Command + Shift + 4, ardından Space tuşuna basın.
Yalnızca Windows 10 için: Etkin ekranın bölümlerini yakalamak için Windows logo tuşu + Shift + S tuşlarına basın ve ekranın kaydetmek istediğiniz bölümünü seçin. Seçilen kısım panoya kaydedilecektir.
Mac kullanıcıları için: Command + Shift + 4. Bu, imleci bir oktan artı işaretine dönüştürür. Şimdi yakalamak istediğiniz pencereye tıklayın. Artı işaretini, yakalamak istediğiniz alanın çevresinde hareket ettirin ve sürükleyin.
Windows kullanıcıları için: İnsanların yeni bir klasör oluşturmasının en yaygın yolu, fareye sağ tıklamak ve ardından Yeni> Klasör seçeneğini belirlemektir. Daha kolay bir yol, Ctrl, Shift ve N tuşlarına birlikte tıklamaktır.
Mac kullanıcıları için: Shift + Command + N. Bu, Finder'da yeni bir klasör açacaktır.
Yalnızca Windows 10 için: Windows tuşuna ve Nokta tuşuna basıldığında Emoji klavyesi görüntülenir. Bu, Windows'un önceki sürümlerinde çalışmayacaktır.
Mac kullanıcıları için: İmleci, Emoji eklemek istediğiniz metin alanına getirin. Şimdi bunlara erişmek için Command + Control + Boşluk Çubuğu'na basın.
Windows kullanıcıları için: Tüm açık pencereleri hemen simge durumuna küçültmeniz gerekirse ne olur? Sadece Windows logo tuşu + M'ye basmak yeterli olacak.
Mac kullanıcıları için: Option + Command + M.
Windows kullanıcıları için: Küçültme yeterli değilse, Windows logo tuşuna ve L harfine tıklayarak Windows'u kilitleyebilirsiniz. Devam etmek için Windows şifrenizi girmeniz gerekecektir.
Mac kullanıcıları için: Control + Shift + Power.
Çok sayıda uygulamayı aynı anda açık tutuyorsanız veya bilgisayarınızı çok farklı türden görevler için kullanıyorsanız, sanal masaüstleri düzenli kalmanız için uygun bir yol sunar.
Yeni bir sanal masaüstü eklemek için Windows logo tuşu + Ctrl + D tuşlarına basın. Sanal masaüstleri arasında ileri geri hareket etmek için şu tuş kombinasyonunu kullanın: Windows logo tuşu + Ctrl + Sağ ok / Sol ok. Windows logo tuşu + Ctrl + F4'e basmak mevcut sanal masaüstünü kapatır.
Windows kullanıcıları için: Google Chrome'da yeni bir pencere ve sekme açmak için Ctrl + N ve Ctrl + T'nin kullanıldığını muhtemelen biliyorsunuzdur. Ancak kendinizi gizli modda sık sık Chrome'u kullanırken bulursanız, Ctrl, Shift ve N tuşlarına basmak size biraz zaman kazandıracaktır.
Mac kullanıcıları için: Command + Shift + N.
Windows kullanıcıları için: Yanlışlıkla bir sekmeyi kapatırsanız, Ctrl + Shift + T tuşlarına basarak yeniden açabilirsiniz. Bu tuşlara her seferinde basmak, önceden kapatılmış pencereyi açacaktır. Chrome, kapattığınız son 10 sekmeyi hatırlar.
Mac kullanıcıları için: Command + Shift + T.
Windows kullanıcıları için: Bir arama sonucunu aramak ve tıklamak için Google'ı kullandığınızda, tıklanan bağlantıya karşılık gelen yeni bir sekme açılır. Arama sayfasında görünen daha fazla web sayfası açmak isterseniz, her seferinde arama sayfasına geri dönmeniz gerekir. Arama sayfasında kalmak ve ayrı sekmelerde açmak istediğiniz tüm arama sonuçlarını açmak için, bağlantıya tıklarken Ctrl tuşunu basılı tutun. Bu yöntem, Chrome tarayıcısını kullanırken herhangi bir yere tıkladığınız tüm bağlantılar için çalışacaktır.
Mac kullanıcıları için: Command tuşuna basın ve bağlantıyı tıklayın.
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