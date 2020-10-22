Meğer ne kolaymış! Bilgisayar kısayol tuşları hayatınızı kolaylaştıracak

Kopyalamak için Ctrl + C ve yapıştırmak için Ctrl + V gibi birkaç klavye kısayolu biliyor olsak da, aslında kullanmadığımız birçok kısa yol tuşu var. Sizi güçlü bir kullanıcıya dönüştürecek 11 klavye kısa yolunun bir listesini yaptık.

YİNELE

Windows kullanıcıları için: Çoğunuz bir eylemi geri almak için Ctrl + Z'nin kullanıldığını bilseniz de, bunun tam tersini yapan bir klavye kombinasyonu olduğunu biliyor muydunuz? Ctrl + Y tuşlarına basmak, geri aldığınız eylemi yeniden yapacaktır.

Mac kullanıcıları için: Command + Shift + Z

ETKİN PENCERENİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Windows kullanıcıları için: Klavyenizdeki Print Screen (PrtSc) tuşu, tüm ekranın anlık görüntülerini almak için kullanılır. Ancak, yalnızca etkin pencerenin ekran görüntüsünü hızlı bir şekilde almak istiyorsanız, Alt + Print Screen tuşlarına basın. Bu, yalnızca aktif ekranı kesmek için ekran görüntüsünü düzenleme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

Mac kullanıcıları için: Command + Shift + 4, ardından Space tuşuna basın.

EKRAN ALINTISI ARACI

Yalnızca Windows 10 için: Etkin ekranın bölümlerini yakalamak için Windows logo tuşu + Shift + S tuşlarına basın ve ekranın kaydetmek istediğiniz bölümünü seçin. Seçilen kısım panoya kaydedilecektir.