HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Meğer ne kolaymış! Bilgisayar kısayol tuşları hayatınızı kolaylaştıracak

Meğer ne kolaymış! Bilgisayar kısayol tuşları hayatınızı kolaylaştıracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2020 08:55 | Son Güncelleme

Bilgisayar klavyesinde kısayolları kullanmak kuşkusuz daha üretken olmamızı ve zamandan kazanmamızı sağlıyor. Bununla birlikte mobil eğitim platformu Brainscape, bilgisayar başında günde 8 saat geçiren bir kişinin, çoğu görev için klavye yerine fare kullanarak her yıl 64 saat kaybedebileceğini araştırdı. Hızla yetiştirilmesi gereken işlerde oldukça uzun bir zaman. Gelin kısayolları etkin bir şekilde kullanalım. İşte, başlıyoruz.

Meğer ne kolaymış! Bilgisayar kısayol tuşları hayatınızı kolaylaştıracak

Kopyalamak için Ctrl + C ve yapıştırmak için Ctrl + V gibi birkaç klavye kısayolu biliyor olsak da, aslında kullanmadığımız birçok kısa yol tuşu var. Sizi güçlü bir kullanıcıya dönüştürecek 11 klavye kısa yolunun bir listesini yaptık.

YİNELE

Windows kullanıcıları için: Çoğunuz bir eylemi geri almak için Ctrl + Z'nin kullanıldığını bilseniz de, bunun tam tersini yapan bir klavye kombinasyonu olduğunu biliyor muydunuz? Ctrl + Y tuşlarına basmak, geri aldığınız eylemi yeniden yapacaktır.

Mac kullanıcıları için: Command + Shift + Z

ETKİN PENCERENİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Windows kullanıcıları için: Klavyenizdeki Print Screen (PrtSc) tuşu, tüm ekranın anlık görüntülerini almak için kullanılır. Ancak, yalnızca etkin pencerenin ekran görüntüsünü hızlı bir şekilde almak istiyorsanız, Alt + Print Screen tuşlarına basın. Bu, yalnızca aktif ekranı kesmek için ekran görüntüsünü düzenleme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

Mac kullanıcıları için: Command + Shift + 4, ardından Space tuşuna basın.

EKRAN ALINTISI ARACI

Yalnızca Windows 10 için: Etkin ekranın bölümlerini yakalamak için Windows logo tuşu + Shift + S tuşlarına basın ve ekranın kaydetmek istediğiniz bölümünü seçin. Seçilen kısım panoya kaydedilecektir.

Mac kullanıcıları için: Command + Shift + 4. Bu, imleci bir oktan artı işaretine dönüştürür. Şimdi yakalamak istediğiniz pencereye tıklayın. Artı işaretini, yakalamak istediğiniz alanın çevresinde hareket ettirin ve sürükleyin.

YENİ BİR KLASÖR OLUŞTUR

Windows kullanıcıları için: İnsanların yeni bir klasör oluşturmasının en yaygın yolu, fareye sağ tıklamak ve ardından Yeni> Klasör seçeneğini belirlemektir. Daha kolay bir yol, Ctrl, Shift ve N tuşlarına birlikte tıklamaktır.

Mac kullanıcıları için: Shift + Command + N. Bu, Finder'da yeni bir klasör açacaktır.

EMOJİ

Yalnızca Windows 10 için: Windows tuşuna ve Nokta tuşuna basıldığında Emoji klavyesi görüntülenir. Bu, Windows'un önceki sürümlerinde çalışmayacaktır.

Mac kullanıcıları için: İmleci, Emoji eklemek istediğiniz metin alanına getirin. Şimdi bunlara erişmek için Command + Control + Boşluk Çubuğu'na basın.

TÜM PENCERELERİ KÜÇÜLT

Windows kullanıcıları için: Tüm açık pencereleri hemen simge durumuna küçültmeniz gerekirse ne olur? Sadece Windows logo tuşu + M'ye basmak yeterli olacak.

Mac kullanıcıları için: Option + Command + M.

WINDOWS'U KİLİTLE

Windows kullanıcıları için: Küçültme yeterli değilse, Windows logo tuşuna ve L harfine tıklayarak Windows'u kilitleyebilirsiniz. Devam etmek için Windows şifrenizi girmeniz gerekecektir.

Mac kullanıcıları için: Control + Shift + Power.

YENİ BİR MASAÜSTÜ AÇMAK

Çok sayıda uygulamayı aynı anda açık tutuyorsanız veya bilgisayarınızı çok farklı türden görevler için kullanıyorsanız, sanal masaüstleri düzenli kalmanız için uygun bir yol sunar.

Yeni bir sanal masaüstü eklemek için Windows logo tuşu + Ctrl + D tuşlarına basın. Sanal masaüstleri arasında ileri geri hareket etmek için şu tuş kombinasyonunu kullanın: Windows logo tuşu + Ctrl + Sağ ok / Sol ok. Windows logo tuşu + Ctrl + F4'e basmak mevcut sanal masaüstünü kapatır.

CHROME'U GİZLİ MODDA AÇIN

Windows kullanıcıları için: Google Chrome'da yeni bir pencere ve sekme açmak için Ctrl + N ve Ctrl + T'nin kullanıldığını muhtemelen biliyorsunuzdur. Ancak kendinizi gizli modda sık sık Chrome'u kullanırken bulursanız, Ctrl, Shift ve N tuşlarına basmak size biraz zaman kazandıracaktır.

Mac kullanıcıları için: Command + Shift + N.

YENİ KAPATILAN BİR SEKMEYİ AÇIN

Windows kullanıcıları için: Yanlışlıkla bir sekmeyi kapatırsanız, Ctrl + Shift + T tuşlarına basarak yeniden açabilirsiniz. Bu tuşlara her seferinde basmak, önceden kapatılmış pencereyi açacaktır. Chrome, kapattığınız son 10 sekmeyi hatırlar.

Mac kullanıcıları için: Command + Shift + T.

BAĞLANTILARI YENİ SEKMEDE AÇIN

Windows kullanıcıları için: Bir arama sonucunu aramak ve tıklamak için Google'ı kullandığınızda, tıklanan bağlantıya karşılık gelen yeni bir sekme açılır. Arama sayfasında görünen daha fazla web sayfası açmak isterseniz, her seferinde arama sayfasına geri dönmeniz gerekir. Arama sayfasında kalmak ve ayrı sekmelerde açmak istediğiniz tüm arama sonuçlarını açmak için, bağlantıya tıklarken Ctrl tuşunu basılı tutun. Bu yöntem, Chrome tarayıcısını kullanırken herhangi bir yere tıkladığınız tüm bağlantılar için çalışacaktır.

Mac kullanıcıları için: Command tuşuna basın ve bağlantıyı tıklayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bu gece göğe bakmanın tam zamanı! Görsel şölen başlıyorBu gece göğe bakmanın tam zamanı! Görsel şölen başlıyor
4 milyonluk çekilişe saatler kaldı!4 milyonluk çekilişe saatler kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' iddialarına yanıt
'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' iddialarına yanıt
Ölümün böylesi! Üstünden çok sayıda araç geçti
Ölümün böylesi! Üstünden çok sayıda araç geçti
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Gaziantep'te operasyonla ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
Gaziantep'te operasyonla ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hummer elektriklendi: Hummer EV tanıtıldı! İşte tasarımı ve fiyatı
Hummer EV tanıtıldı! İşte tasarımı ve fiyatı
Orionid meteor yağmuru görsel şölen sunacak! Orionid meteor yağmuru ne zaman, Orionid meteor yağmuru saat kaçta?
Bu gece göğe bakmanın tam zamanı! Görsel şölen başlıyor
Gimbal yeteneği var: Vivo X51 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Gimbal gibi kamerası olan telefon tanıtıldı! İşte özellikleri
TENAA'da ortaya çıktı: iPhone 12 Pro Max batarya kapasitesi ile şaşırttı!
iPhone 12 Pro Max batarya kapasitesi ile şaşırttı!
6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor
6 aydır evden uzaktalar! Artık geri dönüyorlar
Windows 10 Ekim 2020 güncellemesi çıktı! İşte gelen yenilikler
Bilgisayar kullanıcılarını sevindiren büyük güncelleme çıktı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.