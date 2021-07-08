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Meğer ödemden hızlıca kurtulmak için yapılması gerekenler çok basitmiş! Sadece birkaç adımda...

08.07.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman vücudumuzda çeşitli sebeplere bağlı olarak ödem oluşabilir. Öncelikli olarak ödemin nedenlerini bilmek, onu daha sağlıklı bir şekilde vücudunuzdan atmanıza fayda sağlar. Vücutta bulunan ödemi atmak için bazı hareketler yapmanız ve bazı yiyecek ile içecekleri tüketmeniz faydalı olacaktır. Gelin, ödemi atmak için neler yapabilirsiniz, birlikte göz atalım...

Meğer ödemden hızlıca kurtulmak için yapılması gerekenler çok basitmiş! Sadece birkaç adımda...

Vücudunuzda fazla tuz tüketiminden, hareketsizlikten ya da başka sağlık problemlerinden kaynaklı olarak ödem oluşabilir. Dönem dönem oluşabilecek bu ödemlerden kurtulmak için deneyebileceğiniz bazı öneriler mevcut. İşte ödemden kurtulmanın yolları...

VÜCUTTA BİRİKEN ÖDEMİ ATMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

  • Ödemi atmanız için öncelikle düzenli olarak hareket etmeli ve egzersiz yapmalısınız.
  • Uyku vücut sağlığınız için önemli. Düzenli bir uyku ile pek çok sorununuzla birlikte ödemden de kurtulabilirsiniz.
  • Stresten kaçınmaya özen göstermelisiniz.
  • Su tüketmek çok önemli. Yeteri miktarda su tüketmeye özen göstermelisiniz.
  • Fazla kilolarınız varsa sağlıklı bir diyetle kilo vermelisiniz.
  • Beslenmenize dikkat etmeli, magnezyum ve potasyum açısından zengin besinler tüketmelisiniz.
  • Özellikle tuzdan uzak durmalısınız.

ÖDEMDEN KURTARAN TARİFLER

Bir sağlık probleminden kaynaklanan ödem probleminiz varsa öncelikle doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin. Fakat beslenmeyle çözebileceğiniz bir ödem söz konusuysa şu tarifleri deneyebilirsiniz:

Yeşil Çay Tarifi

  • Yeşil çay
  • Soda
  • Limon
  • Su

Suyu kaynatıp içerisine yeşil çay ekleyerek on dakika demlenmeye bırakın. Soğuyan çayınıza soda ve limon ekleyerek tüketin.

Kırmızı Pancar ve Yeşil Elma Tarifi

  • 1 orta boy kırmızı pancar
  • 1 yeşil elma
  • 2 adet havuç
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

Katı meyve sıkacağından geçirdiğiniz pancar, elma ve havuçların üzerine zeytinyağını ekleyerek içebilirsiniz.

Yeşil Detoks Tarifi

  • 1 bağ maydanoz sapı
  • 3-4 yaprak nane
  • Bir miktar dereotu
  • 2 adet salatalık
  • 1 adet elma

Malzemeleri blenderdan geçirin. Karışıma bir bardak su ekleyerek ara öğünlerde tüketebilirsiniz.

Maydanoz Tarifi

  • 1 demet maydanoz
  • 1 adet elma
  • 1 avuç ıspanak
  • 1 adet salatalık

Malzemeleri blenderdan geçirin. Karışımın üzerine bir bardak su ekleyerek gün içerisinde tüketebilirsiniz.

ÖDEME İYİ GELEN BESİNLER

Genel olarak vücuttaki ödemden kurtulmanızı sağlayacak besinler şunlar:

Su: Ödemin atılmasında en büyük yardımcı.
Yoğurt: Zengin içeriği ile ödemi atmanıza yardımcı olan sağlıklı bir besin.
Yeşil çay: Zengin bir antioksidan kaynağı.
Maydanoz: İdrar söktürücü özelliği ile böbreklerin yenilenmesini sağlar.
Salatalık: Zengin su içeriği ile ödemden kurtulmanıza yardımcı olur.
Ananas: Doğal bir detoks kaynağıdır.

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