Meğer ödemden hızlıca kurtulmak için yapılması gerekenler çok basitmiş! Sadece birkaç adımda...

Vücudunuzda fazla tuz tüketiminden, hareketsizlikten ya da başka sağlık problemlerinden kaynaklı olarak ödem oluşabilir. Dönem dönem oluşabilecek bu ödemlerden kurtulmak için deneyebileceğiniz bazı öneriler mevcut. İşte ödemden kurtulmanın yolları...
Bir sağlık probleminden kaynaklanan ödem probleminiz varsa öncelikle doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin. Fakat beslenmeyle çözebileceğiniz bir ödem söz konusuysa şu tarifleri deneyebilirsiniz:
Suyu kaynatıp içerisine yeşil çay ekleyerek on dakika demlenmeye bırakın. Soğuyan çayınıza soda ve limon ekleyerek tüketin.
Katı meyve sıkacağından geçirdiğiniz pancar, elma ve havuçların üzerine zeytinyağını ekleyerek içebilirsiniz.
Malzemeleri blenderdan geçirin. Karışıma bir bardak su ekleyerek ara öğünlerde tüketebilirsiniz.
Malzemeleri blenderdan geçirin. Karışımın üzerine bir bardak su ekleyerek gün içerisinde tüketebilirsiniz.
Genel olarak vücuttaki ödemden kurtulmanızı sağlayacak besinler şunlar:
Su: Ödemin atılmasında en büyük yardımcı.
Yoğurt: Zengin içeriği ile ödemi atmanıza yardımcı olan sağlıklı bir besin.
Yeşil çay: Zengin bir antioksidan kaynağı.
Maydanoz: İdrar söktürücü özelliği ile böbreklerin yenilenmesini sağlar.
Salatalık: Zengin su içeriği ile ödemden kurtulmanıza yardımcı olur.
Ananas: Doğal bir detoks kaynağıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum