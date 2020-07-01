Meğer şarj bu yüzden çabuk bitiyormuş! Telefonun pil ömrünü uzatmak için...

İster iOS ister Android işletim sistemine sahip olsun, akıllı telefonların ne yazık ki batarya ömürleri genellikle oldukça kısa sürelerden oluşuyor. Özellikler arttıkça batarya süresinin kısalması olağan bir durum gibi görünse de sık sık sinir bozucu bir hal alabiliyor. Telefonunuzun şarjı neden çabuk bitiyor, kullanım ömrü nasıl uzatılabilir? Öğrenmek için yazının devamına göz atmanız yeterli.

OTOMATİK EKRAN PARLAKLIĞI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KADAR BATARYA DOSTU DEĞİL

Telefonunuzun büyük bir bölümünü kaplayan ekranın parlaklığı, kuşkusuz en yüksek güç tüketimine sebep olan kısmını meydana getiriyor. Bu nedenle batarya ömrünü kısaltan en önemli faktörler arasında daima ekran parlaklığıyla karşılaşıyor olabilirsiniz. Çözüm olarak da çoğu zaman birçok telefonda standart bir özellik olarak gelen otomatik ekran parlaklığı özelliğini kullanmanız öneriliyor olabilir. Ancak otomatik ekran parlaklığı gerekli durumlarda aydınlatma seviyesini düşürürken gün içinde sık sık maksimum seviyeye de çıkarabiliyor. Bu yüzden otomatik ekran parlaklığı yerine ekran parlaklığını sürekli düşük seviyede tutmak daha efektif bir çözüm halini alıyor.