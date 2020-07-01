Meğer şarj bu yüzden çabuk bitiyormuş! Telefonun pil ömrünü uzatmak için...

İster iOS ister Android işletim sistemine sahip olsun, akıllı telefonların ne yazık ki batarya ömürleri genellikle oldukça kısa sürelerden oluşuyor. Özellikler arttıkça batarya süresinin kısalması olağan bir durum gibi görünse de sık sık sinir bozucu bir hal alabiliyor. Telefonunuzun şarjı neden çabuk bitiyor, kullanım ömrü nasıl uzatılabilir? Öğrenmek için yazının devamına göz atmanız yeterli.
Telefonunuzun büyük bir bölümünü kaplayan ekranın parlaklığı, kuşkusuz en yüksek güç tüketimine sebep olan kısmını meydana getiriyor. Bu nedenle batarya ömrünü kısaltan en önemli faktörler arasında daima ekran parlaklığıyla karşılaşıyor olabilirsiniz. Çözüm olarak da çoğu zaman birçok telefonda standart bir özellik olarak gelen otomatik ekran parlaklığı özelliğini kullanmanız öneriliyor olabilir. Ancak otomatik ekran parlaklığı gerekli durumlarda aydınlatma seviyesini düşürürken gün içinde sık sık maksimum seviyeye de çıkarabiliyor. Bu yüzden otomatik ekran parlaklığı yerine ekran parlaklığını sürekli düşük seviyede tutmak daha efektif bir çözüm halini alıyor.
Batarya ömrünü uzatmak için ekran parlaklığının seviyesini ve süresini azaltmak gibi temel adımların dışında sanal klavyenin titreşim ve ses gibi özelliklerinden faydalanıyorsanız bunları da kapatabilirsiniz. Özellikle klavyenin titreşim özelliği, farkında olmasanız bile başta WhatsApp olmak üzere ağırlıklı şekilde yazışma amacıyla kullanılan uygulamalar nedeniyle telefonunuzun pil ömrünü önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca sürekli internet bağlantınızı ve konum bilgilerinizi kullanan uygulamaların da batarya süresini yüksek oranda etkilediğini unutmamalısınız.
Tüm telefon modellerinde kapatmadan çıktığınız uygulamalar arkaplanda çalışmaya devam ettiği için cihazın hızıyla beraber pil performansını da olumsuz yönde etkiliyor. Açık kalan uygulamaları sık sık kontrol ederek kapatabileceğiniz gibi arada bir telefonunuzu yeniden başlatabilir veya bunların hiçbiriyle uğraşmak istemezseniz arkaplanda açık kalan programları otomatik olarak kapatan güç tasarrufu uygulamalarından da faydalanabilirsiniz. Arkaplanda açık kalan uygulamalar dışında GPS gibi ciddi seviyede pil tüketen özellikleri ve uygulamaları da kapatabilirsiniz.
Telefonunuz, tüm özellik ve uygulamalarından bağımsız üretim veya kullanım kaynaklı teknik problemlere de sahip olabilir. Örneğin; telefonunuz belirli oyun ve uygulamalarda ya da şarj olurken aşırı ısınıyorsa; uzun sayılabilecek bir sürede şarj oluyorsa tüm bunlar çeşitli teknik problemlerden kaynaklanabilir. Telefonunuzda bataryayla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden teknik servisten destek almalısınız.
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