HABER

Meghan Markle ilk gezisinde olay oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 14:38 | Son Güncelleme

Meghan Markle, eşi Prens Harry ile birlikte çıktıkları ilk kraliyet gezisinde ilgi odağı oldu. Hamilelik haberlerinin ardından çift olarak Avustralya'da resmi ziyarette bulunan Markle tavırları kadar giydiği kıyafetlerle de ilgi çekiyor.

Sussex Düşesi, dünkü gezisinde dünyaca ünlü tenis oyuncusu Serena Williams’ın tasarladığı bir blazer ceket giydi. Düşes, 203 dolarlık (1.155 TL) ceketi ve 75 dolarlık (426 TL) tişörtü ile gündem oldu.

Kıyafeti olay oldu

1 / 6

Serena Williams, da arkadaşı Meghan Markle’ın gezi esnasında çekilen bu fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, “İşte siz ve Meghan, Serena blazer ceketlerini giydiğinizde yüzünüzün alacağı şekil” notunu yazdı.
2 / 6

Kraliyet üyesi olarak resmi ziyaretinde sade ve gösterişten uzak tercihlerde bulunması çoğu kişi tarafından desteklendi.
3 / 6

Meghan Markle, ziyaretinde mutfaktaki hünerlerini de gösterdi. Banana Bread (Muzlu Ekmek) yapan Markle, herkesten tam puan aldı.
4 / 6

Düşes, sempatik tavırları ile İngiliz halkı tarafından Prenses Diana'ya benzetildi.
5 / 6

6 / 6

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle Prens Harry İngiltere Kraliyet ailesi

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huzurevinde seksi akşam yemeği!

Huzurevinde seksi akşam yemeği!

ABD yeni yaptırımları açıkladı!

ABD yeni yaptırımları açıkladı!

Kritik görüşmenin ardından ABD'den ilk açıklama

Kritik görüşmenin ardından ABD'den ilk açıklama

Kan donduran sözler! 'Oğlum tecavüzcüydü, iyi ki öldü'

Kan donduran sözler! 'Oğlum tecavüzcüydü, iyi ki öldü'

Okuldaki patlama 'terör saldırısı' çıktı!

Okuldaki patlama 'terör saldırısı' çıktı!

Bakan'dan başkonsolosa tepki: Dalga geçer gibi!

Bakan'dan başkonsolosa tepki: Dalga geçer gibi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.