Meghan Markle ilk gezisinde olay oldu

Sussex Düşesi, dünkü gezisinde dünyaca ünlü tenis oyuncusu Serena Williams’ın tasarladığı bir blazer ceket giydi. Düşes, 203 dolarlık (1.155 TL) ceketi ve 75 dolarlık (426 TL) tişörtü ile gündem oldu.

Kıyafeti olay oldu

1 / 6 Serena Williams, da arkadaşı Meghan Markle’ın gezi esnasında çekilen bu fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, “İşte siz ve Meghan, Serena blazer ceketlerini giydiğinizde yüzünüzün alacağı şekil” notunu yazdı.

2 / 6 Kraliyet üyesi olarak resmi ziyaretinde sade ve gösterişten uzak tercihlerde bulunması çoğu kişi tarafından desteklendi.

3 / 6 Meghan Markle, ziyaretinde mutfaktaki hünerlerini de gösterdi. Banana Bread (Muzlu Ekmek) yapan Markle, herkesten tam puan aldı.

4 / 6 Düşes, sempatik tavırları ile İngiliz halkı tarafından Prenses Diana'ya benzetildi.

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