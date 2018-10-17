Meghan Markle ilk gezisinde olay oldu

Sussex Düşesi, dünkü gezisinde dünyaca ünlü tenis oyuncusu Serena Williams’ın tasarladığı bir blazer ceket giydi. Düşes, 203 dolarlık (1.155 TL) ceketi ve 75 dolarlık (426 TL) tişörtü ile gündem oldu.
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