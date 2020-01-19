Meghan Markle'ın babasından Megxit yorumu: Bu benim kızım olamaz

Baba Markle, "Kraliyeti ucuzlattı" dediği kızı için "Bu benim yetiştirdiğim kızım olamaz" ifadesini kullandı.

Meghan Markle'ın babasından Megxit yorumu

Eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet görevlerini bırakan Meghan Markle’ın babası Thomas Markle, bu ayrılık kararı hakkında ilk kez konuştu. Basının ‘Megxit’ olarak adlandırdığı ayrılık haberiyle ilgili, Meghan Markle’ın arasının pek iyi olmadığı bilinen babası, “Kraliyet ailesinin itibarını düşürdü” yorumunu yaptı.

"KRALİYETİ UCUZLATTI" Televizyon için çekilen bir belgeselde konuşan baba Markle, Meghan ve Harry’nin davranışını “utandırıcı” olarak değerlendirdi. Kızı ve eşinin kraliyeti “ucuzlattığını” söyleyen Thomas Markle, indirimli bir Amerikan süpermarket devine atıfta bulunarak, “Kraliyeti taçlı bir Walmart'a dönüştürüyorlar” dedi. Thomas Markle ayrıca, “Bu benim yetiştirdiğim kızım olamaz” yorumunda da bulundu.

"APTALCA" Düşes’in babası, “Evlendiklerinde bir sorumluluk üstlendiler. Bu sorumluluk kraliyatin bir parçası olmak ve onu temsil etmekti. Bunu yapmamak aptalca” şeklinde konuştu.

Thomas Markle: My Story adlı 90 dakikalık belgeselde kızı Meghan ile karmaşık ilişkisinin perde arkasını anlatan baba Markle, “İngiliz kraliyeti, şimdiye kadarki en büyük uzun ömürlü kurumlardan biri. Onu yok ediyorlar, ucuzlaştırıyorlar, perişan hale getiriyorlar. Bunu yapmamalılar” dedi.

“PARA İÇİN YAPTI” Meghan ve Harry’nin kraliyetten ayrılma kararını, “Büyük bir hayal kırıklığı, çünkü o her genç kızın rüyasına sahip olmuştu” şeklinde yorumlayan Thomas Markle, “Her genç kız prenses olmak ister ve o buna ulaştı ama şimdi elinin tersiyle itiyor. Bunu para için yaptığı görülüyor” şeklinde konuştu.

Kraliyet görevlerini sonlandıran Meghan ve Harry çiftinin milyon dolarlık dizi, kitap ve reklam anlaşmaları yapmaları bekleniyor. Meghan Markle’ın şimdiden Disney ile seslendirme anlaşması yaptığı ortaya çıktı.

KRALİYET UNVANLARI GİTTİ Öte yandan kraliyet ailesinden dün yapılan yazılı açıklamada, aile içinde gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda varılan anlaşmayla Harry ile Meghan'ın aile üyesi olarak resmi görevlerini bırakacakları ve kraliyete ait unvanlarını kullanmayacakları duyuruldu.

Anlaşmaya göre bundan sonraki hayatlarında kamu kaynaklarını kullanmayacakları belirtilen çift, İngiltere’de kullanmaya devam edecekleri Frogmore Cottage adıyla bilinen kraliyete ait ikametgahlarının renovasyonu için yapılan masrafları da geri ödeyecek.

Çiftin yeni hayatının başlangıcı olarak görülen anlaşmanın bahar aylarında yürürlüğe gireceği belirtilirken, kesin bir tarih verilmedi.

KRALİÇE’DEN OLUMLU AÇIKLAMA İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de yaptığı yazılı açıklamada, "Aylar süren görüşmelerden ve yakın zamandaki tartışmalardan sonra, torunum ile ailesi için ileriye dönük yapıcı ve destekleyici bir yol bulmuş olmaktan memnunum" ifadelerini kullandı.