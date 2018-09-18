Meghan Markle'ın Müslüman kadınlarla gizli buluşması ortaya çıktı

Hayatını yitirenlerin aileleriyle buluşan Meghan Markle, Müslüman kadınlarla birlikte sohbet edip yemek yaptı.

Üvey kardeşinin Meghan Markle itirafı olay yarattı

1 / 29 Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi olan Meghan Markle, 72 insanın can verdiği Grenfell Tower'da yaşamını yitirenlerin ailelerine destek için Müslümanlarla birlikte yemek yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

2 / 29 Prens Harry'nin eşi olan Sussex Düşesi, Ocak ayından itibaren Müslüman toplumun aşevine birçok kez gizlice gitti ve Grenfell Tower için hazırlanan yemek kitabına bizzat katkı verdi. Markle, önsözde aşevini "Birlikte gülen, kederlenen, ağlayan ve yemek yapan kadınların yeri" cümlesiyle tarif etti.

3 / 29 İNGİLİZ MEDYASINDA MANŞET OLDU El Manar kültür merkezindeki Hubb Topluluk Aşevi'ne gizli ziyaretler yapan Markle'ın fotoğraflarını İngiliz medyası manşetten verdi. Hazırlanan yemek kitabı, yangın kurbanlarının ailelerine destek vermek için yayınlanıyor.

4 / 29 İLK ZİYARET OCAK AYINDA Kraliyet ailesine katıldıktan sonra ilk kez bir projeye tek başına katılan Markle, aşevine ilk ziyaretini Ocak ayında yaptı. Birçok defa gönüllülerle buluşan Markle, kitaba bir de önsöz yazdı. Sussex Düşesi, önsözde aşevini "Birlikte gülen, kederlenen, ağlayan ve yemek yapan kadınların yeri" cümlesiyle tarif etti.

5 / 29 Gönüllülerin hazırladığı kitabın adı, 'Together: Our Community Cookbook-Birlikte: Topluluğumuzun Yemek kitabı.' Eser, Perşembe gününden itibaren raflardaki yerini alacak. Kitabın satış fiyatı ise 9,99 Sterlin olacak.

6 / 29 FOTOĞRAFLAR, KRALİYET ALESİNİN RESMİ HESABINDAN YAYINLANDI Meghan Markle'ın Müslüman kadınlarla yemek yaparken çekilen görüntüleri, Kraliyet resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Grenfell Tower toplu konutlarında çıkan yangın, İngiltere tarihinin en büyük facialarından biri olarak kayıtlara geçti.

7 / 29 İşte İngiltere'de gündem olan o kareler...

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9 / 29 ÜVEY KARDEŞİNDEN OLAY MEGHAN MARKLE İTİRAFI! Kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle'ın üvey kardeşi Samantha Markle, üvey kız kardeşi Meghan'dan ''faydalandığını'' itiraf etti. Babası Thomas Markle'ı ziyaret etmek için Meghan'a yalvaran üvey kızkardeşi, parayla ilgili endişeleri nedeniyle ve babası Thomas Markle'yi ziyaret etmek için Meghan'dan maddi olarak faydalandığını itiraf etti.

10 / 29 Bazı sıkı kıyafet kurallarının olduğu kortun bu bölümünde erkeklerin ceket ve kravat takma zorunluluğu bulunurken kadınların da şapka takmaması isteniyor.

11 / 29 Samantha Markle, Sussex Düşesi ile olan ilişkisinden bahsetmek için Pazartesi günü Good Morning Britain isimli İngiltere'nin ünlü sabah programının konuğu oldu.

12 / 29 Meghan Markle, henüz çok yeni olduğu kraliyet hayatına alışmaya çalışıyor. Bazı imtiyazları olsa da kraliyet ailesinin mensubu olmak bazı yasakları da beraberinde getiriyor.

13 / 29 Kraliyet ailesinin en yeni üyesi Meghan Markle'ın geçen hafta Wimbledon Tenis Turnuvası sırasında yaşadığı büyük şok ortaya çıktı...

14 / 29 Şöyle ekledi: 'Gerçekten haksızlık olduğunu hissettim, eğer bir yanlış anlaşılma olduysa bu açıklığa kavuşur çünkü hayat çok kısa."

15 / 29 Düğünden bu yana geçen birkaç ay boyunca şartlar göz önüne alındığında, bence gerçekten kızını seviyor ve kucaklamak istiyor, gerçekten onu sevdiğini bilmesine izin vermeliyiz."

16 / 29 "Faydalanma meselesine dönersek, medya sosyal meselelerden milyarlarca dolar kazanıyor ve kraliyetlerden bahsediyor. Farklı olduğumuzu sanmıyorum. Kimse yaşam deneyimlerimiz hakkında bir telif hakkına sahip değil.

17 / 29 "Her birimiz kendi yaşam deneyimimiz olan bireyleriz. Tüm saygımla, sadece Meg değil, hepimizin bunu paylaşmaya hakkı var, bu konuda açık olma hakkına sahibiz, eğer halk için bazı sorunlara ışık tutabilirsek, o zaman harika."

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22 / 29 Yakında Prens Harry ile birlikte Avustralya turuna çıkması beklenen Markle’ın, henüz Kraliyet adabına uygun elbise seçememesi kriz yaratmaya devam ediyor.

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24 / 29 Görünüşe bakılırsa Meghan Markle, yeni girdiği bu ailede Middleton karşısında biraz daha alttan almak zorunda. Neden mi? Bunu da yine içeriden bir kaynak bazı internet sitelerine şöyle anlattı: "Kate gibi birini kendine düşman etmek çok akıllıca bir hareket değil. Çünkü Kate, kendi ailesinin dışında hiç kimseye güvenmiyor. Meghan Markle'ın da bu çemberi kırması şu aşamada hiç mümkün görünmüyor. En azından şu aşamada."

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28 / 29 Kate Middleton ile birlikte locaya geçen Markle'ın elindeki şapkayı neden takmadığı ortaya çıktı. İngiliz basınına göre Meghan'ın şapkayı takmamasının nedeni şapkayla geldiği tribünde yediği bir 'azar'