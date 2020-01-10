HABER
  4. Meghan Markle Kanada’ya gitti

Meghan Markle Kanada’ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Prens Harry ile Kraliyet Ailesi’ndeki üst düzey görevlerinden ayrılacağını açıklayan Meghan Markle, oğlu Archie ile vakit geçirebilmek için Kanada’ya döndü.İngiltere’nin gündeminde Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kraliyet Ailesi’ndeki üst düzey görevlerini bırakması tazeliğini koruyor.

Prens Harry ile Kraliyet Ailesi’ndeki üst düzey görevlerinden ayrılacağını açıklayan Meghan Markle, oğlu Archie ile vakit geçirebilmek için Kanada’ya döndü.
İngiltere’nin gündeminde Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kraliyet Ailesi’ndeki üst düzey görevlerini bırakması tazeliğini koruyor. Eşi Prens Harry ile yaptığı yazılı açıklamayla görevlerini bırakan Meghan’ın oğluyla vakit geçirebilmek için Kanada’ya gittiği belirtildi. Çift maddi anlamda bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıklamış, “Bunu yaparken Kraliçe’ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Meghan’ın Kanada’da ne kadar süre kalacağı bilinmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAnnesinin intikamını alıyor!Annesinin intikamını alıyor!
Üniversiteli Gizem'in öldüğü kazada isyan ettiren karar!Üniversiteli Gizem'in öldüğü kazada isyan ettiren karar!
İki aslan yavrusunun isimlerini vatandaşlar belirleyecekİki aslan yavrusunun isimlerini vatandaşlar belirleyecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de intihar girişimi! Vatandaşlar o anları film gibi izledi

Vatandaşlar o anları böyle izledi!

Atilla Taş hastaneye kaldırıldı

Atilla Taş hastaneye kaldırıldı

'Cuma namazı kısalıyor mu?' haberlerine müftülükten açıklama

'Cuma namazı kısalıyor mu?' haberlerine müftülükten açıklama

Üniversiteli Gizem'in öldüğü kazada isyan ettiren karar!

Üniversiteli Gizem'in öldüğü kazada isyan ettiren karar!

Son dakika! Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta faciadan dönüldü

Asitli saldırı mağduru Berfin Özek'in ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.