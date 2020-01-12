Meghan Markle-Prens Harry çifti için 'mali bağımsızlık' mümkün mü?

Bu para, Prens Charles'ın bağlı bulunduğu Cornwall Dükalığı'nın portföyünden geliyor. Prens Charles, mali yatırımlarının bulunduğu bu portföyden geçen yıl 21 milyon 600 bin sterlin gelir elde etmişti.

Bu, Meghan'ın resmi olarak Kraliyet ailesine katıldığı 2018 yılında 5 milyon sterlini geçiyordu.

Prens Charles, Prens William ve Catherine ile Prens Harry ve Meghan'ın kamu görevleri nedeniyle ortaya çıkan masraflarının yanı sıra bazı kişisel masraflarını da üstleniyor.

Çift, internet sitelerinde İngiltere Kraliyet Ailesi üyeleri olarak mevcut masraflarının yüzde 95'inin Prens Charles tarafından karşılandığını belirtiyor.

Prens Harry-Meghan Markle çifti Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Kraliçe'ye tam desteğimiz sürerken, kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerimizden çekildiğimizi ve mali bağımsızlığımızı kazanma yolunda çalışmaya başlayacağımızı söylemek isteriz" dedi.

Bu rakamlar, Sussex Dükü ve Düşesi'nin güvenlikleri için harcanan parayı içermiyor.

İngiltere hükümetinin kraliyet ailesine yasayla tahsis ettiği bütçe, Kraliyet'in sahip olduğu mal varlıklarının kârından karşılanıyor.

Harry ve Meghan, kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilerek, bundan sonra bu fondan para almayacaklarını açıkladılar.

Çiftin**kişisel servetleri ne kadar**?

Fortune dergisine göre, Meghan Markle'ın mal varlığı 5 milyon doları buluyor. Markle'ın bu mal varlığının kaynağı evlenmeden önce sürdürdüğü oyunculuk kariyeri. ABD'de yayımlanan Suits dizinden bölüm başına 50 bin dolar aldığı söyleniyor.

Hayata dair önerilerinin yer aldığı bir blog sayfası olan Meghan Markel, Kanadalı bir marka için kıyafet de tasarlıyordu.

Fortune dergisine göre, Prenses Diana, oğulları Prens William ve Prens Harry'ye bir servet bırakmıştı. 2014 yılında 30 yaşına bastığında Harry'ye, Diana tarafından kurulan bir vakıf aracılığıyla 10 milyon sterlin aktarıldı.

Prens Harry'nin mal varlığının ise en az 25 milyon doları olduğu sanılıyor.