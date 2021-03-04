Meghan Markle: Sussex Düşesi, İngiltere Kraliyet Ailesi'ni 'sürekli yalan haber üretmekle' suçladı

İngiltere Kraliyet ailesi ile, Kraliçe İkinci Elizabeth'in torunu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle arasındaki çatışma iyice sertleşmiş görünüyor. Markle, Saray kendileri hakkında "sürekli yalan haber üretmeye devam ederse", kendisi ve Prens Harry'nin de sessiz kalmasının beklenemeyeceğini söyledi. BBC Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond son gelişmeleri, Sussex Dük ve Düşesi ile Saray arasında "Bıçaklar çekildi" diye yorumluyor.

Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in şovuna konuk olan Harry ve Meghan'ın ABD'de Pazar, İngiltere'de Pazartesi günü yayımlanacak olan söyleşisi büyük merakla bekleniyor.

Söyleşiden bugün yayımlanan bir klipte, Meghan Markle'a, Saray'ın, onlar hakkında "kendi gerçeklerini anlatmasına" göstereceği tepki hakkındaki hissiyatı soruluyor.

Markle bu soruya "Bir şeyleri kaybetme riski varsa ... zaten çok şey kaybedildi" diye cevap veriyor.

Söyleşinin yayımlanacağı Amerikan CBS televizyonu tarafından daha önce yayınlanan bir klipte de Prens Harry Meghan'ın, annesi Galler Prensesi Diana ile benzer bir muameleye maruz kaldığını söylüyordu.