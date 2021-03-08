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Meghan Markle ve Prens Harry çifti ikinci çocuklarını bekliyor

08.03.2021 07:29 | Son Güncelleme:
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Meghan Markle ve Prens Harry çifti ikinci çocuklarını bekliyor

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın ikinci çocuklarını bekledikleri duyuruldu.

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın ikinci çocuklarını bekledikleri duyuruldu.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan duyuruda, çiftin "çok mutlu" olduğu da kaydedildi.

Duyuru ile birlikte bir fotoğraf da yayınlandı. Siyah beyaz fotoğrafta, Meghan Markle'ın elinin karnında olduğu da görülüyor.

Çiftin çocuk beklediği haberi sonrası Buckingham Sarayı, tüm kraliyet ailesi üyelerinin "iyi dileklerini sunduğu" ifadesini içeren bir mesaj yayınladı.

Harry ve Meghan çifti, geçen yıl başında, Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve yılın bir kısmını ABD ve Kanada'da geçireceklerini açıklamıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth bu karar karşısında "hayal kırıklığını" gizlememişti.

2018 yılında evlenen çiftin, Archie Mountbatten-Windsor ismi verdikleri 1.5 buçuk yaşında bir oğulları var.

Henüz cinsiyeti belli olmayan bebek, taht sırasında sekizinci konumda olacak.

Ne zaman doğum yapacağı açıklanmadı

39 yaşındaki Markle'ın ne zaman doğum yapacağı açıklanmadı ancak fotoğrafta karnındaki şişliğin görünür olmasından, hamileliğinin başında olmadığı sonucu çıkarılıyor.

Çift geçen yıl Temmuz ayında bir bebeklerini düşük nedeniyle kaybetmişti.

https://www.youtube.com/watch?v=6vfCKYSXQ8Q

Çiftin çocuk beklediğini gösteren fotoğraf, resmi kanallar aracılığı ile değil, Meghan Markle'ın fotoğrafçı arkadaşı tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Misan Harriman isimli fotoğrafçı, "Meg, bu aşk hikayesinin başladığına tanık olmak için düğününde yanındaydım. Ve dostum, bu aşkın büyümesini fotoğraflamak büyük bir gurur" mesajını paylaştı.

Prens Harry ve Meghan Markle çifti, arkadaşları tarafından ayarlanan bir randevuda tanıştı ve 16 ay sonra da evlendi.

Çift şu anda California'da yaşıyor.

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