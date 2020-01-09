Meghan Markle ve Prens Harry kraliyetten neden ayrılıyor? Kraliçe'nin tepkisi ne oldu?

Guardian gazetesi, çiftin ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacakları açıklamasını öne çıkarırken Daily Telegraph "Meghan ve Harry Şirket'ten istifa etti" dedi.

'Kraliçe'ye bile söylemediler' başlığını kullanan Daily Mirror gazetesi Saray'dan bir kaynağın "Kuruma (kraliyet sarayı) saygısızlık ediyorlar" dediğini aktardı.

Gazeteler, bu kararın kendisine danışılmadan alınması nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth'in "üzgün", Prens Harry'nin babası Prens Charles ile ağabeyi Prens William'ın ise "çok kızgın" olduğunu belirtti.

'1936'DAN SONRAKİ EN BÜYÜK KRİZ'

"i" gazetesi ise 'Saray'ın Kral 8'nci Edward'ın tahttan çekildiği 1936'dan sonraki en büyük krizle karşı karşıya olduğunu" belirtti.

Kral, Amerikan sosyetesinden Wallis Simpson'la evlenmesine karşı çıkılması nedeniyle tahtından feragat etmişti. Kral Edward, daha önce iki kez evlenip boşanması nedeniyle Saray ve Kilise tarafından istenmeyen Simpson'la bir yıl sonra hayatını birleştirmişti.

"AVAM HAYATI'

Amerikan New York Post gazetesi de Sun gazetesi gibi "Megxit" başlığını ve zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında böleceklerini açıklayan çiftin halktan kişiler olarak yaşamlarının nasıl olacaklarına dair bir fotomontaja yer verdi.

Fotomontajda Prens Harry ve Meghan Markle, televizyon karşısında bira ve sigara içen bir çift olarak yansıtılıyor. Prens Harry, üzerinde yemek lekeleri bulunan atleti ve külotuyla Markle da bigudileri ve sabahlığıyla resmediliyor.

