Meghan Markle ve Prens Harry'ye drone tacizi

Kraliyet görevlerini bırakıp oğulları Archie ile birlikte gözlerden uzak bir hayat yaşamak isteyen ve ABD’nin Los Angeles şehrine taşınan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, bekledikleri gibi ‘özel’ bir hayat yaşayamıyor. EVİN 6 METRE ÜSTÜNDE DRONE'LAR 38 yaşındaki Meghan Markle ile 35 yaşındaki Prens Harry’nin başı, drone’larla evlerini gözetlemeye çalışmalarıyla dertte. The Daily Beast’in haberine göre çift, evlerinin üstünde, hayatlarını görüntüleme amacıyla dolaştırılan drone’ları polise şikayet etti. Sussex çifti, drone’ların evlerinin 6 metre yakınına kadar alçalarak kendilerini taciz ettiğini belirtti. Los Angeles’a taşınmalarından bu yana drone tacizlerinden kurtulamayan kraliyet çiftinin 9, 19, 20, 21 ve 25 Mayıs tarihlerinde drone şikayetlerinin rapor edildiği belirtildi. Bir kaynak, “Fotoğrafçılar tarafından takip edildiklerini düşünüyorlar ama her şey olabilir. Meghan evlenirken ırkçı tehditler almıştı. Dolayısıyla şimdi de bir terör tehdidi onlar için oldukça gerçekçi. Ancak bunun ötesinde oğlunuzla oynamaya çalışırken drone’ların başınızın 6 metre üstünde vızıldamasını ister miydiniz?” diye konuştu.

BULVAR MEDYASINA SAVAŞ Sussex çifti, uzun süredir paparazzilerle ve bulvar medyasıyla mücadele içinde. Nisan ayında, aralarında Daily Mail, Daily Mirror, The Sun ve Daily Express gibi yayınların yer aldığı dört İngiliz medya kuruluşuna konuşmama kararı almış, basın özgürlüğünü savunduklarını ancak yalan haberlerden şikayetçi olduklarını belirterek, 'sıfır katılım' politikası kararıyla 'eleştiriden kaçınmayı' amaçlamadıklarını ileri sürmüşlerdi. YALAN HABER DAVASI Meghan Markle, Kasım 2019’da kendisi hakkında yalan haber yaptıkları gerekçesiyle İngiliz bulvar basınına dava açmıştı. Sussex Düşesi’nin avukatları, İngiliz DMG Media şirketini, Markle hakkında olumsuz imaj oluşmasına yol açan, “gerçek olmayan haberler yayımlamakla” suçlamıştı. Bu haberler arasında Markle’ın Windsor’daki evine 6500 dolarlık bakır küvet, 650 bin dolarlık ses yalıtımı, bir yoga stüdyosu, bir tenis kortu ve misafir evi yaptırdığı iddiaları vardı. Markle’ın avukatlarının mahkemeye sunduğu belgelerle, haberde bahsi geçen malzemelerin hiçbirinin alınmadığı ve söylenenlerin tamamen yalan olduğu belirtilmişti.