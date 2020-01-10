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  4. Dünyaca ünlü müzeden o heykeller kaldırıldı!

Dünyaca ünlü müzeden o heykeller kaldırıldı!

10.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklayan Prens Harry ile Sussex Düşesi eşi Meghan Markle'ın heykellerini kaldırdı.

Dünyaca ünlü müzeden o heykeller kaldırıldı!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklayan Prens Harry ile Sussex Düşesi eşi Meghan Markle'ın heykellerini kaldırdı.

Müzenin Genel Müdürü Steve Davies, ziyaretçiler arasında büyük ilgi gören heykelleri sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

Müzenin Kraliyet Ailesi bölümündeki heykellerin bu sabah kaldırıldığı görüldü. Heykellerin müzenin hangi bölümünde sergileneceği açıklanmadı.

Kraliyet ailesi

o HEYKELLER BAŞKA YERDE SERGİLENECEK

Steve Davies, bu değişikliğin Prens Harry ve Meghan Markle'ın Çarşamba günü aldıkları karara uygun olarak yapıldığını söyledi.

Meghan Markle'ın heykeli geçen yıl açılmıştı.

Bu arada New York'taki Madame Tussauds Balmumu Müzesi de çiftin heykellerinin başka bir yere kaldırılacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle heykel Madame Tussauds İstanbul

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