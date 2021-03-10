Meghan Markle ve Prens Harry’nin oğlu Archie’ye neden prens unvanı verilmedi?

Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'li televizyoncu Oprah Winfrey'ye verdiği mülakatta hamile olduğu dönemde, doğacak çocuğu Archie'nin geleceği verilecek kendisine unvan da dahil olmak üzere bir dizi konuda görüşmeler yapıldığını söyledi.

Meghan Markle, "Cinsiyetinin henüz belli olmadığı dönemlerde, protokollerin de dışında bir şekilde prens ya da prenses unvanını almasını istemediklerini söylüyorlardı" dedi.

Kraliyet protokolü ne diyor?

Kraliyet ailesinde prens ve prenseslik gibi unvanlar ile "HRH" (His Royal Highness - Ekselansları) gibi hitap biçimlerinin uygulanmasına ilişkin kurallar, Kral Beşinci George'un Kasım 1917'de yayımladığı kraliyet beratı ile belirlenmiş durumda.

Bu beratlar, hükümdar tarafından yazılmış açık mektupları da içerir ve hukuki birer doküman olarak kabul edilir. Kraliyet ilanları ve bazı unvanların verilmesi için kuralları belirleyebilir.

Kral Beşinci George, 1917 mektubunda, Galler Prensi'nin en büyük oğlunun en büyük oğlu dışında, hükümdarın torunlarına bu tarihten sonra prens veya prenses unvanlarının verilmeyeceğini açıkladı.