Meghan Markle ve Prens Harry'nin sözleri İngiliz basınında manşetlerde: 'Son 85 yılın en büyük kraliyet krizi'

Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj Pazartesi akşamı da İngiltere'de ITV Televizyonu'nda yayımlandı. İngiliz gazeteleri yaklaşık 2 saat süren röportaja sayfalarında geniş yer verdi. İngiliz basını özellikle de "ırkçılık" iddiası üzerinden yaşanan tartışmaları aktardı. İngiltere'de tabloid ve günlük gazetelerin tamamının manşetlerinde, röportaj ekseninde genişleyen tartışmalar var. Daily Mirror gazetesi, "Son 85 yılın en büyük Kraliyet krizi" başlığı ile gelişmeleri okurlarına duyuruyor. Sekizinci Edward, 1936 yılında tahttan feragat ederek, yerini Kraliçe Elizabeth'in babasına bırakmasıyla yaşanan kriz sonucu taht sırası Elizabeth ve ailesine geçmişti. I gazetesinin manşetinde de "Saray ırkçılık suçlamalarıyla krizde" başlığını taşıyor. Daily Mail gazetesi, "Ne yaptılar!" başlığı ile, röportajın "zehirli suçlamalar" içerdiğini, Kraliyet Ailesi'ne karşı "yakıcı bir ırkçılık iddiasının" dile getirildiğini ve Kraliçe 2. Elizabeth'in acil durum nedeniyle Buckingham Sarayı'nda kriz görüşmeleri yaptığını okurlarına duyuruyor.

Yine Daily Mail gazetesinde yer alan haberde ise şu ifadeler yer alıyor: "Bu dürüstlük saçmalığının en acımasız noktası genellemeleri… Suçlamaların uzunluğu ama bunlar hakkındaki detayların umutsuzca az olması. Röportajda dile getirilen en ağır iddia, Harry ve Meghan'ın bebeğinin 'fazla kahverengi' olabileceğine ilişkin 'ailenin' dile getirdiği iddia edilen endişeye ilişkindi. Ama bu iddiada kimse işaret edilmedi. "Peki Kraliyet Ailesi nasıl tepki verecek? Bu narsist yaylım ateşi karşısında, içerisinin kaynadığına şüphe yok ama ucu açık bir ağız dalaşına katılmak isteyecekler midir? Onlarca yıldır Kraliyet ailesinde birçok dramaya tanıklık eden Kraliçe, hırçın torununun aksine, her zaman zeytin dalını, sopaya tercih etti. Muhtemelen burada, kızgınlıkların bir gün yatışacağını, köprülerin yeniden kurulacağını umarak her zamanki tutumunu alacaktır. Ailesi lime lime olmuş durumdaki Harry de onun bu bilge tavrından bir şeyler öğrenmeli. "Monarşi, 1000 yıldır yaşıyor. Kraliçe, monarşinin, bugün kıyamet koparan, yarın unutulacak bir melodram ile yıkılmayacağını biliyor. Her zaman olduğu gibi bu fırtınadan çıkacaktır."