Meghan Markle: Yaşamak istemediğim zamanlar oldu

"Onun yanında olmayı çok sevdim" diyen Markle, "Her zaman sıcak, davete açık ve gerçekten misafirperverdi" dedi ve Kraliçe'nin kendisine inci küpeler ile ona uygun kolye hediye ettiğini söyledi.

Kraliçe Elizabeth'in kendisine hep iyi davrandığını söyleyen Markle, Kraliyet Ailesi ile "kurum" olarak tanımladığı yapı arasındaki farkı vurguladı.

Markle, İngiltere Kraliyet Ailesi'ne katılmanın ne anlama geldiğini anlamadığını ve peri masallarına dayanan algının gerçeklikten çok farklı olduğunu söyledi.

Röportajın başında, Oprah Winfrey Meghan Markle'a İngiltere Kraliyet Ailesi'ne katılırken beklentilerinin ne olduğunu sordu.

2 saat süren röportajın ilk kısmında Megan Markle, Oprah Winfrey ile baş başa bir sohbet gerçekleştirdi. İkinci kısımda ikiliye Prens Harry de katıldı.

Sussex Dükü Harry ve Düşesi Megan, ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri ve CBS kanalında yayınlanan özel söyleşide, Kraliyet Ailesi'nden ayrılma gerekçelerini anlattı.

"Tanrıya şükür aile hakkında pek bir şey bilmiyordum. Tanrıya şükür araştırmadım."

Daha sonra Kraliçe ve kendisinin orada oturup sohbet ettiklerini kaydetti ve ekledi:

"Görünüşe göre çok derin reverans yapmışım" dedi ve ekledi: "Hatırlamıyorum."

Harry'nin ona reverans yapmayı bilip bilmediğini sorduğunu ve "Ne?" diye cevap verdiğini de söyledi.

Markle, Harry ve kendisinin, Prens Andrew'un yaşadığı yerde öğle yemeğine gittiklerini, o civarda olan Kraliçe'nin daha sonra kendilerine katıldığını anlattı.

Markle bu soruyu, "Majesteleri Kraliçe ile ilk tanıştığımda aslında çok büyük bir formalite yoktu" şeklinde yanıtladı:

Meghan'a, Prens Harry'nin büyükannesi olan Kraliçe Elizabeth ile nasıl tanıştığı da soruldu.

Kraliyet Ailesi'nin tüm üyelerinin onu sıcak karşılayıp karşılamadığına ilişkin soruya ise, "Sanırım herkes beni memnuniyetle karşıladı" şeklinde yanıt verdi.

Bir Kraliyet Ailesi üyesinin bir süre sessiz kalmasını istediğini ancak zaten aylardır evi terk etmediğini söyleyen Markle, "Her yerdeyim ama hiçbir yerde değilim" dedi.

Bir noktada, "Kendimi daha yalnız hissedemem diye düşündüm" dedi.

"Artık hayatta olmak istemiyordum" diyen Markle, Harry "çok fazla kayıp yaşadığı için bunu ona söylemekten utandığını" da kaydetti.

"Bu gerçek ve korkutucu, sürekli bir düşünceydi" dedi.

Markle, "kurum"dan yardım istediğini ve yardım almak için bir yere gitmek istediğini, ancak talebin reddedildiğini anlattı.

Winfrey'nin "İntihar düşünceleriniz var mıydı?" sorusuna, Markle, "Evet" yanıtını verdi. "Herkes için her şeyi çözeceğini düşündüm."

"Susturulup susturulmadığı" sorusuna ise, Prens Harry ile flört ettikleri herkes tarafından bilinir hale geldikten sonra yorum yapmaması konusunda "çok açık bir talimat" aldığını belirterek yanıt verdi.

İlk başta bu şekilde korunduğunu düşündüğünü, ancak düşüncelerinin bir süre sonra değiştiğini aktardı.

Markle, "Evlendik ve her şey gerçekten kötüleşmeye başladı, ben sadece korunmadığımı değil, aynı zamanda ailenin diğer üyelerini korumak için yalan söylemeye istekli olduklarını anlamaya başladım. Ama beni ve kocamı korumak için gerçeği söylemeye istekli değillerdi" dedi.